واشنطن تصنّف 4 جماعات عراقية منظمات إرهابية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، تصنيف الولايات المتحدة 4 جماعات مسلحة منظمات إرهابية أجنبية. وقالت الوزارة في بيان، إن المنظمات المعنية، مصنفة بالفعل في السابق ضمن الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص وذلك منذ 2023. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في البيان: «شنت جماعات الميليشيات هجمات على السفارة الأميركية في بغداد، والقواعد التي تستضيف القوات الأميركية، وقوات التحالف، وعادة ما تستخدم أسماء وهمية أو جماعات وكيلة، للتعتيم على مشاركتها». وبيّنت الوزارة أن هذه التصنيفات تعني حظر ممتلكات ومصالح تلك الجماعات وأعضائها داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة مواطنين أميركيين، ومنع التعامل المالي معها.

في غضون ذلك، شرعت قوات قيادة عمليات بغداد صباح أمس بعملية تفتيش 14 منطقة في العاصمة. وذكرت القيادة في بيان لها أنه حفاظاً على سلامة المواطنين وبهدف تطبيق الأمن المناطقي، شرعت قيادة عمليات بغداد بممارسات أمنية وتباشر بتطويق وتفتيش مناطق بالعاصمة بغداد. وأوضحت أنه يأتي ذلك بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ومداهمة أوكار الإرهابيين.