الكرملين: العقوبات الأوروبية لن تغير مسارنا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أمس، أن خطط أوروبا للتخلص من إمدادات الطاقة والسلع الروسية بسرعة أكبر لن تؤثر على روسيا ولن تجبرها على تغيير موقفها.

يأتي هذا بعدما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الأول، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن المفوضية الأوروبية ستقترح تسريع التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي.

وقال بيسكوف «الدول الأوروبية تعتقد خطأً أن استمرار سياسة العقوبات من شأنه بطريقة أو أخرى التأثير على موقف الاتحاد الروسي»، مضيفاً «من المؤكد أن روسيا، التي تدافع عن مصالحها الوطنية، لا تتأثر بهذه العقوبات، وأثبتت السنوات الثلاث الماضية ذلك بوضوح».

في غضون ذلك، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن فرص التوصل إلى نهاية سريعة للحرب في أوكرانيا تعد ضئيلة، وذلك رغم اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل شهر.

وقال جوتيريش للصحفيين في نيويورك أمس: «لست متفائلاً بشأن إحراز تقدم على المدى القصير في عملية السلام بأوكرانيا»، موضحاً أن مواقف كييف وموسكو لا تزال متعارضة إلى حد كبير، إذ تسعى أوكرانيا للحفاظ على وحدة أراضيها، فيما تحاول روسيا الإبقاء على مساحات واسعة من البلاد تحت الاحتلال.

وأضاف: «أخشى أن نشهد استمرار هذه الحرب لفترة أطول على الأقل». وبعد لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا في أغسطس، سادت آمال أولية بإمكانية تحقيق اختراق في النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، غير أن خطوات ملموسة مثل عقد لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم تتحقق حتى الآن.

هجمات روسية بالمسيرات

أعلنت أوكرانيا أمس تعرضها لهجمات روسية بالمسيرات تسببت في انقطاع الكهرباء جزئياً وتعطل حركة السكك الحديدية وسط أوكرانيا، في حين أعلنت روسيا إسقاط 8 مسيرات أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد الليلة الماضية. وقال أندريه رايكوفيتش حاكم منطقة كيروفوراد، أمس، إن هجوماً شنته روسيا خلال الليل بطائرات مسيرة على المنطقة تسبب في انقطاع جزئي للكهرباء وتعطيل لحركة السكك الحديدية.

وكتب عبر «تلغرام»: «حتى الآن، التيار الكهربائي منقطع بشكل جزئي عن مركز المنطقة و44 تجمعاً سكنياً». وقال أوليكسي كوليبا، نائب رئيسة الوزراء الأوكرانية، إن القوات الروسية استهدفت بنية تحتية للسكك الحديدية في الهجوم الذي شنته ليلاً، دون أن يحدد الموقع.

على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 8 مسيرات أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد الليلة الماضية.