انفجارات عنيفة تهز صنعاء الآن.. غموض يلف المواقع المستهدفة قرب مطار العاصمة

عدن - ياسمين التهامي - هزّت انفجارات عنيفة، قبل قليل، العاصمة المحتلة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وسط حالة من الهلع في أوساط السكان وغموض يلف طبيعة المواقع المستهدفة.



وأكد سكان محليون في اتصالات خاصة مع نافذة اليمن، أن دوي انفجارات قوية سُمع في أحياء متفرقة من صنعاء، وتركزت بشكل خاص في المناطق المحيطة بمطار صنعاء الدولي، دون معرفة طبيعة الأسباب حتى اللحظة.



وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد من جهات متعددة شمال المدينة، في حين التزمت مليشيات الحوثي الصمت التام ولم تصدر أي تعليق رسمي حتى الآن.



مصادر محلية رجّحت أن تكون الانفجارات ناتجة عن استهداف مخازن أسلحة أو منصات إطلاق طائرات بدون طيار تابعة للميليشيا، خاصة في ظل تكرار عمليات مماثلة في السابق استهدفت مواقع عسكرية سرّية قرب المطار.