(ADSL)...الاتصالات اليمنية تكشف سبب انقطاع خدمة الإنترنت الأرضي

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الاتصالات اليمنية، أسباب انقطاع خدمة الإنترنت الأرضي (ADSL)، الليلة الماضية في مختلف المناطق اليمنية.

وردت "الاتصالات" على استفسارات الجمهور، عبر صفحتها على فيسبوك، موضحة أن الخدمة خضعت لتحديثات، وأنها استعادت نشاطها تدريجيًا.

والليلة الماضية، شهدت خدمة الإنترنت الأرضي (ADSL)، انقطاعًا جزئيًا لنحو ساعة، قبل أن تعود الخدمة تدريجيا، في وقت لاحق.

وتزامن انقطاع الإنترنت مع توقف خدمات "ستارلينك" في المناطق المحررة، دون معرفة أسبابه.