شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تنسيقه مع الإمارات.. السعودية تضع بن ماضي تحت الإقامة الجبرية.. والعليمي يُرجح اسم "الخنبشي" لخلافته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فرضت السلطات السعودية إقامة جبرية على محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، ومنعته من العودة إلى المحافظة، في خطوة تؤشر إلى توجه سعودي لإقالته، بحسب ما كشفه برنامج "من الآخر" على قناة "يمن شباب".

ووفق البرنامج، فإن القرار جاء نتيجة مواقف اتخذها بن ماضي اعتبرتها الرياض انحيازًا واضحًا للإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي، خصوصًا بعد رفضه دخول قوات "درع الوطن" المدعومة سعوديًا إلى مدينة المكلا، وتنسيقه مع قوى موالية لأبوظبي.

وأشار البرنامج إلى أن السلطات السعودية بدأت فعليًا دراسة أسماء مرشحين محتملين لخلافة بن ماضي، من بينهم قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام وشخصيات مقربة من المجلس الانتقالي، أبرزهم: عبدالسلام باعبود، بدر باسلمة، صالح عرم، عصام بن حبريش، أكرم بانصيب العامري، والسياسي المعروف سالم الخنبشي، الذي يحظى بدعم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

ويأتي هذا التطور في ظل حالة احتقان شعبي متصاعد بمحافظة حضرموت، على خلفية تدهور الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء، بالتزامن مع اشتداد الصراع الإقليمي بين السعودية والإمارات على النفوذ في المحافظات الشرقية.