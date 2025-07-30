شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات باستمرار عمليات التفجير ضد قوات طارق صالح على خلفية هذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الإعلامي العسكري راشد معروف على العمليات الإرهابية التي استهدفت اطقم المقاومة الوطنية اليوم الثلاثاء في المخا والتربة



وقال معروف في تعليق:بسبب مصادرة شحنة الأسلحة المهربة، بدأت الخلايا النائمة للخوثيين العمل ضد المقاومة الوطنية، تفجير أثنين أطقم اليوم الأولى في المخأ بالتزامن مع العملية الثانية في التربة



وتابع بالقول: واتوقع استمرار هذه النوع من العمليات إذا لم يتم التحرك وتفكيك هذه الخلايا والقبض عليهم في اسرع وقت.



هذا واستهدفت عبوتان ناسفتان اليوم، طقمين تابعين للمقاومة الوطنية في مدينتي المخا والتربة بمحافظة تعز، أثناء توقفهما في مناطق مدنية، أُصيب إثرهما عدد من المواطنين بأضرار طفيفة.

وأوضح مصدر أمني أن الانفجار الأول وقع أمام منزل أحد منتسبي المقاومة في مدينة التربة، حيث كان يقضي إجازته، فيما استهدف الانفجار الثاني طقمًا آخر في مدينة المخا كان متوقفًا بجوار أحد الفنادق.





وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية في المخا والتربة باشرت التحقيقات في الحادثين، وشكلت لذلك لجانًا مشتركة من المقاومة الوطنية ومحور تعز.

