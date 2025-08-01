شكرا لبحثكم عن خبر راسخ بامسلم.. مهندس التوصيات التي أنعشت الريال اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف الناشط أحمد فرج، في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، عن الشخصية التي تقف خلف المقترحات الاقتصادية التي كان لها الدور الكبير في تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.

وقال فرج إن الأستاذ راسخ بامسلم هو من أعد التوصيات الاقتصادية ورفعها إلى رئيس الوزراء منذ بداية شهر يوليو، وقد تم الأخذ بغالبية تلك التوصيات والعمل بها، ما أسهم بشكل مباشر في كبح جماح الدولار وخلق حالة من الاستقرار النسبي في السوق المصرفية.

ونقل أحمد فرج عن بامسلم قوله إن هبوط سعر الدولار لن يكون مؤقتًا، بل سيستمر لفترة طويلة، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق المحلية وتراجع أسعار المواد الأساسية تدريجيًا.

وقد لاقى هذا الكشف تفاعلًا واسعًا من متابعي فرج، واعتبره كثيرون خطوة إيجابية نحو الشفافية وتسليط الضوء على جهود الكفاءات الوطنية التي تعمل خلف الكواليس بعيدًا عن الأضواء، للمساهمة في إنقاذ الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية.