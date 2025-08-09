عاجل.. مجموعة هائل سعيد تعلن أكبر تخفيض في أسعار الحقين والزبادي

أعلنت شركة الألبان والأغذية الوطنية "نادفوود" التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم، عن تخفيض جديد في أسعار منتجات الحقين والزبادي، وذلك بالتزامن مع تحسن قيمة سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

ونشرت الشركة قائمة الأسعار الجديدة، والتي جاءت كالتالي:

- زبادي الهناء 200 جم، السعر القديم 600 ريال، والسعر الجديد 500 ريال يمني.

- زبادي الهناء 500 جم، السعر القديم 1200 ريال، والسعر الجديد 1100 ريال يمني.

- حقين الهناء 400 جم، السعر القديم 1000 ريال، والسعر الجديد 900 ريال يمني.

- حقين الهناء 200 جم، السعر القديم 600 ريال، والسعر الجديد 500 ريال يمني.

تخفيض أسعار منتجات مجموعة هائل سعيد

أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم خلال الأيام الماضية عن تخفيض معظم منتجات الشركات التابعة لها، وذلك بالتزامن مع تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وأكدت المجموعة التزامها بقيمها ومسؤليتها المجتمعية، وأوضحت أنها تعمل على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع.