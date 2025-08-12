شكرا لبحثكم عن خبر محكمة صيرة الابتدائية تدين متهماً بانتحال صفة طبيبة ودبلوماسية بريطانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدرت محكمة صيرة الابتدائية، اليوم، برئاسة القاضي نزار السمان، حكمها في القضية رقم (15) لعام 2023م، الخاصة بانتحال صفة طبيبة أمراض جلدية ودبلوماسية بريطانية، والمتهم فيها أدهم فيصل عبدالعزيز خليل.

وخلال الجلسة العلنية التي حضرها عضو النيابة القاضي ناصر علي وأمين سر الجلسة أحمد محمد، استعرضت المحكمة تفاصيل القضية التي تعود إلى ضبط المتهم في مطار عدن الدولي بعد ملاحقة أمنية استمرت أشهر، على خلفية ممارسة مهنة الطب في ماليزيا بوثائق مزورة، وقيامه بعمليات ابتزاز لنساء وطلاب يمنيين، إلى جانب تزوير محررات رسمية بأسماء مسؤولين في دول مختلفة.

وجاء منطوق الحكم على النحو التالي:

1. رفض جميع الدفوع المقدمة من المتهم موضوعاً.

2. إدانته بجريمة استعمال محررات مزورة والاحتيال.

3. معاقبته بالحبس ثلاث سنوات ونصف، تبدأ من تاريخ القبض عليه، مع احتساب سنة ونصف قضاها محبوساً في ماليزيا.

4. إلزامه بدفع 20 ألف دولار أمريكي للمجني عليه عارف عبدالرزاق أحمد دحوان، و3 ملايين ريال يمني تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، شاملة نفقات التقاضي.

5. عدم الإفراج عنه إلا بعد تقديم تعهد خطي بعدم العودة لارتكاب أي جريمة، والالتزام بأحكام الشريعة والنظام العام.

6. تبرئة المتهم أحمد علي جمعان الشيل من تهمة النصب.

الصورة للمتهم أدهم فيصل عبدالعزيز خلال عمليات تنكر سابقة.