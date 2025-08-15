شكرا لبحثكم عن خبر بالصور..وصول طائرة جديدة من أسطول طيران اليمنية إلى مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبل مطار عدن الدولي، اليوم، طائرة جديدة انضمت رسميًا إلى أسطول شركة طيران اليمنية، في إطار خطط الشركة لتحديث أسطولها وتحسين خدماتها الجوية.

وقالت إدارة الشركة إن الطائرة، التي وصلت بعد رحلة مباشرة من الخارج، ستسهم في تعزيز رحلات اليمنية الداخلية والخارجية، وتخفيف الضغط على جداول الرحلات الحالية.

وأكدت إدارة طيران اليمنية أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لقطاع النقل الجوي في البلاد، وتفتح المجال أمام توسيع وجهات السفر وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.