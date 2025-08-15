شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام المنصورة يتفقد موقع إنشاء مركز سوء التغذية للأطفال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – محمد القادري

اطلع مدير عام مديرية المنصورة بعدن، أحمد علي الداؤودي، على المساحة المخصصة لإنشاء مركز سوء التغذية للأطفال في بلوك (10)، الممول من الخارجية الألمانية عبر بنك التنمية الألماني، وينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونبس).

وأكد الداؤودي حرص السلطة المحلية على تهيئة الموقع وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع الذي سيبدأ بدور واحد من أصل أربعة طوابق مخطط لها، مجهز بكافة الاحتياجات.

وثمّن الداؤودي جهود اليونبس والجهات المانحة في دعم المشاريع الخدمية، خاصة في القطاع الصحي، فيما أشاد ممثل اليونبس المهندس حسام عبوده بتعاون قيادة المديرية واهتمامها بتحسين الخدمات الصحية.