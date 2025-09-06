شكرا لقرائتكم خبر عن طرد رجال دين واطلاق النار عليهم والاستعانة بمدرعات لحمايتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة لودر خلال الأيام الماضية حادثة طرد لخطباء تابعين للشيخ يحيى الحجوري، حيث تم إخراجهم من المدينة بعد إطلاق الرصاص عليهم، في إشارة واضحة إلى عدم القبول بوجودهم.

​وعلى النقيض من ذلك، أرسل الحجوري يوم أمس عددًا من طلابه إلى المنطقة الوسطى بمحافظة أبين، حيث ألقوا خطبًا في الناس تحت حماية أطقم ومدرعات تابعة للواء الحازمية (الثالث درع الوطن).

​وقد انتشرت هذه الأطقم والمدرعات، التي ينتمي غالبية منتسبيها إلى محافظة البيضاء ويديرها فعليًا شاب من محافظة ذمار، بالقرب من المساجد لتوفير الحماية للخطباء.