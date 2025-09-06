شكرا لقرائتكم خبر عن يمني يشارك في أطول سباق عمودي بالعالم في ثاني أطول مبنى على وجه الأرض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حقق المتسابق اليمني عبدالله ناصر السباحي حضوراً استثنائياً بتمثيل بلاده كأول يمني يشارك في سباق دولي لصعود الأبراج، وذلك في أول مشاركة له في السباقات بشكل عام وفي سباق صعود الأبراج بشكل خاص. المنافسة جرت في أطول سباق عمودي على مستوى العالم داخل برج ميرديكا 118، ثاني أطول مبنى في العالم بارتفاع 118 طابقاً وبعدد 2845 درجة، تحت إشراف الاتحاد الدولي لرياضة جري الأبراج Towerrunning World Association وبمشاركة أكثر من 5600 متسابق من أكثر من 30 دولة.

المتسابق اليمني تمكن من الصعود بسرعة لافتة، إذ قطع أول 40 طابقاً بمعدل 74 درجة في الدقيقة، ثم واصل حتى الطابق 118 بمعدل 64.6 درجة في الدقيقة، وصولاً إلى خط النهاية بعد رحلة مرهقة تطلبت جهداً بدنياً وذهنياً كبيراً.

وتم إدراج اسمه ضمن قائمة النخبة وانطلق من مقدمة السباق إلى جانب أبرز المتسابقين العالميين، كما سجل اسمه على اللوحة الشرفية في ساحة برج الاستقلال Merdeka 118.

وعن تجربته قال: "كانت مشاركتي في الأساس تحدياً شخصياً لكسر روتين العمل الطويل أمام الكمبيوتر الذي أثر على صحتي، وكان لابد من مواجهة نفسي عقلياً وجسدياً. النتيجة التي حققتها كانت أكبر مما توقعت، وستظل تجربة استثنائية في حياتي."