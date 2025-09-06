شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الوطنية وألوية العمالقة في قلب المواجهة...خبير أمريكي يكشف خطة التحرير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر خبير في منتدى الشرق الأوسط من أن التهديد الحوثي في البحر الأحمر أصبح يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن الدولي والتجارة العالمية، داعيًا الولايات المتحدة إلى اعتماد خطة استراتيجية شاملة تتجاوز الضربات العسكرية المحدودة.

وأشار التحليل، الذي أعده إريك نافارو، إلى أن المليشيا صعّدت هجماتها خلال يوليو 2025، مستهدفة سفنًا دولية وناقلات بحرية، في مؤشر واضح على استمرار الحوثيين في تصعيد العنف بدعم إيراني، وسط تقاطع مصالح إقليمية ودولية تشمل إيران والصين.

وأكد المنتدى أن البحر الأحمر يعد ممرًا حيويًا يمر عبره نحو 15% من التجارة العالمية، وأن استمرار الهجمات الحوثية يرفع تكاليف الشحن والتأمين، ويؤجج التضخم، مهددًا استقرار اقتصادات إقليمية ودولية.

ولفت التحليل إلى أن دعم القوات اليمنية الأكثر فاعلية ضد الحوثيين، مثل المقاومة الوطنية بقيادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، وألوية العمالقة، والقوات في مأرب، وقوات المجلس الانتقالي، يُعد شرطًا أساسيًا لنجاح أي خطة أمريكية، مع التأكيد على أن التنسيق السياسي مع مجلس القيادة الرئاسي يمنح الغطاء اللازم لتفعيل هذه القوات على الأرض.

ويقترح نافارو خطة استراتيجية تمتد 15 شهرًا، تشمل تكثيف الضربات الجوية والعمليات السيبرانية، وتوسيع الدعم للقوات اليمنية، وفرض مناطق حظر بحري حول موانئ الحوثيين، بالتوازي مع حملات دبلوماسية وإعلامية لعزل المليشيا وتجفيف مصادر تمويلها.

كما تشمل الخطة الاستثمار في موانئ بديلة مثل عدن والمكلا، وزيادة الضغط على سلطنة عُمان لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية، وتعزيز التحالف البحري الإقليمي بقيادة أمريكية.

وختم نافارو تحليله بالقول: "هزيمة الحوثيين ضرورة حتمية وليست خيارًا ثانويًا"، محذرًا من أن أي تراخٍ أمريكي سيُفسر كضعف ويفسح المجال أمام نفوذ إيراني وصيني أكبر في طرق التجارة الدولية.