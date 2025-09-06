شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أربعيني يقتل إمرأه عشرينيه ضربا وخنقا ماالقصه... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت شرطة محافظة تعز من ضبط رجل يبلغ من العمر 45 عاماً بعد اتهامه بقتل زوجته البالغة 25 عاماً، في حادثة مروعة وقعت نتيجة خلافات أسرية مستمرة بين الزوجين. وأفادت المصادر أن المتهم أقدم على ضرب زوجته بعنف وخنقها باستخدام حبل، ما أدى إلى وفاتها في المنزل قبل وصول أي مساعدة.

وأوضحت الشرطة أن الحادثة أثارت صدمة كبيرة بين الجيران والمجتمع المحلي، فيما تم نقل جثة الضحية إلى المستشفى لإجراء الفحوصات القانونية اللازمة، وتم حجز المتهم لدى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية المتبعة. وأكدت السلطات أن التحقيقات مستمرة لتحديد الملابسات الكاملة للحادث، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لحماية الأسر من العنف الأسري وضمان تحقيق العدالة.