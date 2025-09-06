سيف بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعدتُ بزيارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي أطلقته قيادتنا الرشيدة ليكون منصةً عالميةً تُجسّد رؤية الإمارات في الجمع بين الثقافة والرياضة وإحياء الموروث العريق، ورسالةً متجددة تؤكد مكانة الهوية الوطنية وتجذّر العادات والتقاليد الأصيلة التي شكّلت وجدان الأجيال عبر التاريخ».

وأضاف سموه: «وخلال جولتي بين الأجنحة الغنية بالفعاليات والإبداعات، لمستُ نجاح المعرض وتميّزه في وصل الماضي بالحاضر، وإبراز دور الشباب في حمل رسالة التراث وصياغة مستقبل أكثر إشراقاً، ليبقى هذا الموروث الثقافي منارةً ملهمة للأجيال القادمة، ورمزاً حيّاً شاهداً على أن الإمارات قادرة على أن توائم بين الأصالة وروح العصر، في ظل قيادة تستلهم من التاريخ وتبني للمستقبل».