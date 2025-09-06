تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن حاسوب Legion Pro 7 المحمول بمواصفات قوية #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو عن إطلاق حاسوبها المحمول الجديد للألعاب Legion Pro 7، والذي يقدم أداءً استثنائيًا لعشاق الألعاب بفضل مواصفاته القوية وتقنياته المتقدمة. يتميز الجهاز بخيارات تكوين تشمل معالجات AMD Ryzen 9 9000 HX Series ووحدات معالجة رسوميات NVIDIA GeForce RTX 50 Series تصل إلى RTX 5080، مما يجعله واحدًا من أقوى الحواسيب المحمولة للألعاب في السوق. بسعر يبدأ من 2400 دولار أمريكي، يُعد هذا الحاسوب خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن تجربة ألعاب سلسة بأعلى الإعدادات، مع إطلاقه المقرر في نوفمبر 2025.

يعتمد Legion Pro 7 على معالجات AMD Ryzen 9 9000 HX Series، بما في ذلك الخيار الأعلى Ryzen 9 9955HX3D، والذي يوفر أداءً متميزًا للألعاب والمهام الثقيلة. كما يدعم الجهاز وحدات معالجة رسوميات NVIDIA GeForce RTX تصل إلى RTX 5080، التي تقدم أداءً رسوميًا متقدمًا مع دعم تقنيات مثل تتبع الأشعة (Ray Tracing) وDLSS 4 المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يضمن تشغيل الألعاب الحديثة بسلاسة ودقة عالية. يأتي الحاسوب مزودًا بشاشة OLED مقاس 16 بوصة بمعدل تحديث 240 هرتز واستجابة 0.08 مللي ثانية، مما يوفر تجربة بصرية سلسة ونابضة بالحياة، مثالية للألعاب عالية السرعة.

يتميز Legion Pro 7 بنظام التبريد Coldfront المتطور من لينوفو، والذي يستخدم تقنيات حرارية متقدمة للحفاظ على برودة الجهاز أثناء جلسات الألعاب الطويلة، مما يتيح تشغيل الألعاب الأكثر تطلبًا على أعلى الإعدادات دون ارتفاع في درجات الحرارة. يدعم الحاسوب ما يصل إلى 2 تيرابايت من التخزين و32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، مما يضمن تعدد المهام بكفاءة وتخزين مكتبة كبيرة من الألعاب والملفات. يعمل الجهاز بنظام التشغيل Windows 11، مع واجهة مستخدم محسّنة لتجربة ألعاب سلسة.

يوفر Legion Pro 7 مجموعة واسعة من المنافذ، بما في ذلك منفذي USB-C (أحدهما يدعم PD 3.0 وDisplayPort 2.1)، ومنافذ USB-A، وHDMI 2.1، بالإضافة إلى دعم Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4 لاتصال لاسلكي فائق السرعة. كما يتضمن نظام صوتي بأربعة مكبرات صوت وزر E-Shutter لتعطيل الكاميرا لتعزيز الخصوصية.

إلى جانب Legion Pro 7، أعلنت لينوفو عن جهاز سطح المكتب للألعاب LOQ Tower 26ADR10، الذي يعمل بمعالجات AMD Ryzen 8000 Series ووحدات معالجة رسوميات NVIDIA RTX 50 Series، مما يوفر خيارًا قويًا للاعبين الذين يفضلون الأجهزة الثابتة. هذه الإضافة تعزز من تشكيلة لينوفو المتنوعة التي تلبي احتياجات مختلف فئات اللاعبين.

المصدر