تكنولوجيا: Anker تكشف عن Soundcore Nebula X1 Pro ليكون البروجيكتور المثالي للحفلات #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت شركة Anker أن تطور جهازها المميز Nebula X1 وتجعله أكثر قوة للصوت، والنتيجة كانت إطلاق Soundcore Nebula X1 Pro، الذي يجمع بين بروجيكتور بدقة 4K بسطوع 3500 لومن يعمل بنظام Google TV، وسماعة Soundcore بقوة 160 واط، ليصبح جهازًا متكاملًا للترفيه الخارجي.

لم يكن الجمع بين هذين المنتجين مجرد وضعهما في صندوق واحد، بل اعتمدت Anker على تصميم ذكي؛ حيث ثبتت مضخم الصوت على نظام نابضي ليمنع اهتزاز وحدة الليزر المسؤولة عن عرض الصورة بدقة 4K.

أما مكبرات الصوت بقدرة 80 واط فقد أضيفت بشكل قابل للطي على جانبي البروجيكتور لتوفير توزيع صوتي أوسع، مع دعم سماعتين لاسلكيتين إضافيتين لإكمال تجربة صوت محيطي بتقنية 7.1.4.

كما يدعم الجهاز Dolby Atmos، وهي ميزة لم تكن متاحة في الإصدار السابق، بالإضافة إلى حصوله على حماية بمعيار IP43 لمقاومة الأمطار الخفيفة والغبار، مما يجعله مناسبًا للاستخدام الخارجي.

ورغم هذه الإضافات، يحتفظ Soundcore Nebula X1 Pro بنفس تقنيات العرض المبهرة التي تميز بها الإصدار السابق، مثل العدسة الزجاجية، نظام الليزر الثلاثي، ودقة الألوان العالية، إلى جانب ميزة الإعداد التلقائي السريع بفضل العدسة المزودة بمحركات، ما يمنح سهولة الاستخدام مع أداء مذهل ينافس حتى أجهزة البروجيكتور الداخلية المخصصة.

وعند عدم استخدامه لعرض الأفلام، يمكن تحويله إلى مكبر صوت يعمل عبر البلوتوث في وضع الصوت فقط.

سيُطلق Soundcore Nebula X1 Pro في 23 سبتمبر عبر منصة Kickstarter بسعر يتراوح بين 4000 و5000 دولار، على أن يصل إلى الأسواق في مارس 2026. وتتيح الشركة للمستخدمين دفع عربون بقيمة 100 دولار للحصول على خصم 500 دولار عند الشراء.

المصدر