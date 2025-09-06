تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن النموذج الأولى للحاسب المحمول المبتكر ThinkBook بشاشة دوارة #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة لينوفو خلال معرض IFA 2025 في برلين مفهومًا مبتكرًا لجهاز حاسوب محمول يحمل اسم Project Pivo ضمن سلسلة ThinkBook. يتميز هذا الجهاز، الذي لا يزال في مرحلة النموذج الأولي، بشاشة دوارة تتحول بسلاسة بين الوضع الأفقي والعمودي، مع واجهة مستخدم ذكية تتكيف تلقائيًا مع التغيير دون الحاجة إلى تعديل يدوي للنوافذ. يهدف هذا المفهوم إلى حل مشكلة يومية تواجه العديد من المستخدمين، خاصة أولئك الذين يعملون على مستندات طويلة، أكواد برمجية، أو محتوى عمودي مثل مقاطع الفيديو أو وسائل التواصل الاجتماعي.

يتميز Project Pivo بشاشة واحدة صلبة تدور بزاوية 90 درجة بفضل مفصلة قوية ومتينة، مما يسمح بالتبديل بسهولة بين الوضعين الأفقي والعمودي. على عكس التجارب السابقة مثل الشاشات المزدوجة أو الشاشات القابلة للطي بتقنية OLED، يعتمد هذا المفهوم على لوحة عرض تقليدية بنسبة 16:9، مما يجعله عمليًا ومناسبًا للاستخدام اليومي. في الوضع العمودي، يصبح الجهاز مثاليًا لقراءة المستندات الطويلة، كتابة الأكواد، تصفح الوسائط الاجتماعية، أو مشاهدة مقاطع الفيديو العمودية. أما في الوضع الأفقي، فهو مثالي للمهام التقليدية مثل تحرير الجداول الزمنية أو العمل على الجداول الإلكترونية.

ما يميز Project Pivo هو واجهة المستخدم التكيفية التي تعيد ترتيب النوافذ تلقائيًا عند تغيير اتجاه الشاشة، مما يوفر تجربة سلسة دون الحاجة إلى إعادة ضبط التطبيقات يدويًا. هذه الميزة تجعل الجهاز مناسبًا بشكل خاص للمحترفين والمبدعين الذين يحتاجون إلى التبديل السريع بين أنماط العرض المختلفة. على سبيل المثال، يمكن للمبرمجين الاستفادة من المساحة العمودية الإضافية لعرض المزيد من الأكواد دفعة واحدة، بينما يستفيد المصممون من الوضع الأفقي للعمل على مشاريع تتطلب مساحة أوسع.

يندرج Project Pivo ضمن جهود لينوفو المستمرة لتطوير أشكال جديدة ومبتكرة للأجهزة المحمولة. الشركة، التي سبق لها تقديم مفاهيم مثل ThinkBook Plus Gen 6 بشاشته القابلة للتمدد وThinkPad X1 Fold القابل للطي، تواصل استكشاف تصاميم غير تقليدية. يتكامل المشروع أيضًا مع تقنية Smart Connect التي تربط بين الحواسيب والهواتف الذكية، مما يعزز تجربة المستخدم عبر الأجهزة المختلفة. لينوفو معروفة باختبار مفاهيمها في معارض مثل IFA، حيث تستطلع آراء المستخدمين قبل تحويلها إلى منتجات تجارية.

لم تعلن لينوفو بعد عن مواصفات محددة أو موعد إطلاق تجاري لـ Project Pivo. الهدف الحالي هو اختبار جدوى الفكرة، مع التركيز على متانة المفصلة، سرعة استجابة واجهة المستخدم، ومدى جاذبية التصميم للمستخدمين الذين يعانون من محتوى عمودي على أجهزة تقليدية. إذا تلقت لينوفو تعليقات إيجابية، قد نشهد نسخة إنتاجية من الجهاز في المستقبل تحمل الجودة والمتانة المعهودة في سلسلة ThinkBook الموجهة للأعمال.

