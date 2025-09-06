انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد أهمية العلاقة الستراتيجية الثنائية بين بغداد وواشنطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني، استقبل اليوم، القائم بأعمال السفارة الأميركية الجديد في العراق جوشوا هاريس، بمناسبة تسنّمه مهام عمله".وبحسب البيان، أكد السوداني خلال اللقاء على "أهمية العلاقة الستراتيجية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وزيادة التنسيق المشترك، وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد استعراض الأوضاع الإقليمية، وأبرز الملفات الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها، وسبل التعاون لدعم استقرار المنطقة، وتخفيف التوتر، ووقف استمرار النزاعات ومنع اتساع الصراع".

