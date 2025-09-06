انت الان تتابع خبر ما أسباب تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي إلى العراق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال دولمري في تصريحات تابعتها الخليج 365، أن ماكرون كان من المقرر أن يزور إقليم كردتسان في 11 أيلول/سبتمبر الجاري، غير أن "التطورات السياسية المعقدة في المنطقة والعالم، وانشغاله بالحرب في أوكرانيا"، أدت إلى تأجيل الزيارة إلى نهاية العام الحالي، كما حالت دون مشاركته في الاجتماعات التي جرت مؤخراً.وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، افتتاح طريق "الپيشمرگة" في متنزه "أندريه سيترون"، بحضور الرئيس بارزاني ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، وبمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية من فرنسا وكردستان والعالم.

ونهاية الشهر الماضي، بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والسفير الفرنسي في بغداد باتريك دوريل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد.