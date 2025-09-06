إيما ستون تكشف عن شعورها بالخوف في فيلم Bugonia

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 04:01 مساءً - ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي المقرر انتهاؤه اليوم، تم عرض فيلم Bugonia للنجمة إيما ستون، بوصفه عرضاً أولَ وخاصاً في المهرجان، وحاز إشادات واسعة ورد فعل إيجابياً من الجمهور والنقاد. وعن هذا الفيلم كشفت إيما ستون عن ترددها في قبول الدور في جلسة أسئلة وأجوبة بمدينة نيويورك.

إيما ستون تتحدث عما كانت تخشاه بفيلم Bugonia

"I’m shaving my head because I get to do what I love." Emma Stone is teasing her #Bugonia transformation: https://t.co/zveQEAX3FT pic.twitter.com/D8SCKJ2vjv — IndieWire (@IndieWire) September 5, 2025

تحدثت إيما ستون، البالغة من العمر 36 عاماً، مع المخرج يورجوس لانثيموس عن الفيلم الجديد في جلسة أسئلة وأجوبة، حيث اعترفت بقلقها بشأن طلب محدد؛ فنظراً لطبيعة الفيلم، اضطرت ستون إلى حلق رأسها أمام الكاميرا، ما يضمن عدم وجود أي مجال للخطأ في اللقطة الواحدة.

قالت ستون: "منذ اللحظة التي قرأت فيها السيناريو، عرفت أنني سأُضطر إلى حلق رأسي؛ لأنه لم يكن هناك أي خيار آخر"، ثم أضاف لانثيموس مازحاً: "لقد ترددتِ في الأمر ذات مرة"؛ لتؤكد ستون أن ذلك كان "مباشرةً قبل" تصوير المشهد.

وأضافت: "قبل عام ونصف العام، كنت أعرف أنني سأحلق رأسي، ثم في يوم التصوير كانوا يُركبون أربع كاميرات؛ لأننا كنا مضطرين لتصوير المشهد في لقطة واحدة، لذلك كانوا يُجهزون المشهد، واستغرق تركيب جميع الكاميرات وقتاً طويلاً. وبدأت أشعر بالذعر حيال ذلك".

إيما ستون تتذكر علاج والدتها الكميائي

شعرت إيما ستون بالقلق مما ستقوم به من حلق شعره، لكن مخرج العمل لانثيموس تحدث معها وهدَّأ من روعها، قالت ستون إن ما أعادها إلى الواقع هو تذكرها لعلاج والدتها الكيميائي، الذي أفقدها شعرها، حيث شُخِّصت بسرطان الثدي الثلاثي السلبي عام 2008.

قصة فيلم Bugonia

تدور أحداث الفيلم المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حول شابين مهووسين بنظريات المؤامرة، يقومان باختطاف الرئيس التنفيذي لشركة كبيرة "ستون"، مقتنعين أنها كائن فضائي عازم على تدمير كوكب الأرض.

شارك في بطولة الفيلم بجانب إيما ستون؛ جيسي بلمونز، أليسيا سيلفرستون، ستافروس هالكياس، أيدان ديلبيس، وهو من إخراج يورغوس لانثيموس.

الفيلم يستعرض صراعها للبقاء وفك رموز المؤامرة التي تُحيط بها، وسط تحولات نفسية وجسدية ملحوظة، منها حلاقة رأسها التي تعكس تحولها الداخلي والخارجي.

تعاون إيما ستون ويورغوس لانثيموس

على مدار مسيرة إيما ستون ويورغوس لانثيموس الفنية، فقد تعاونا في 4 أفلام، 3 منها شاركت بمهرجان فينيسيا السينمائي وهي: The Favourite عام 2018، Poor Things عام 2023، وBugonia نسخة هذا العام 2025. ويبقى فيلم Kinds of Kindness لعام 2024، هو التعاون الثالث بينهما الذي لم يشارك في مهرجان فينيسيا، بل شارك في مهرجان كان.

تعاونا أول مرة في فيلم The Favourite الذي حصل على جائزتين رئيسيتين في مهرجان فينيسيا السينمائي 2018، وهما جائزة لجنة التحكيم الكبرى التي تسلمها يورغوس لانثيموس، بينما فازت أوليفيا كولمان بجائزة فولبي لأفضل ممثلة، كما رُشح الفيلم لـ10 جوائز أوسكار وجائزة واحدة كانت من نصيب أوليفيا كولمان أفضل ممثلة.

وجاء تعاونهما الثاني في فيلم Poor Things، الذي كانت نتيجته تحفة فنية؛ لذلك كان الأسد الذهبي أفضل فيلم من نصيبه في مهرجان فينيسيا 2023.

Poor Things أيضاً حصل على العديد من الجوائز السينمائية المرموقة؛ حيث حصدت النجمة إيما ستون جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز بافتا بدورته الـ77 لعام 2024، عن دورها في الفيلم، كما حصدت جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ96. وفي حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم كوميدي.

