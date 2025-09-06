أبرز الأفلام المرشحة لجوائز مهرجان فينيسيا 2025 بتقييم النقاد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 10:02 صباحاً - ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء فعاليات أعرق مهرجان سينمائي بالعالم، حيث من المقرر أن يُسدل الستار اليوم عن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء 27 أغسطس، بحضور أبرز وألمع نجوم ومشاهير صناعة السينما بالعالم، لعرض أحدث الأفلام السينمائية التي عُرضت بالمهرجان على مدار 10 أيام كاملة.

ومع انتظار نتائج لجنة التحكيم التي يترأسها ألكسندر باين والأعضاء ستيفان بريزيه، مورا ديلبيرو, كريستيان مونجيو، محمد رسولوف، فرناندا توريس, تشاو تاو, رصد موقع Rotten Tomatoes توقعات بأفضل الأفلام التي عُرضت بالمهرجان هذا العام والتي من المتوقع أن يحصل على جوائز بالمهرجان.

فيلم No Other Choice

"لا خيار آخر" أو No Other Choice هو فيلم إثارة وكوميديا سوداء كوري جنوبي. الفيلم مقتبس من رواية "الفأس" للكاتب الأمريكي دونالد ويستليك. تتبع الفيلم مان سو، وهو رجل ينخرط في مطاردة يائسة للحصول على وظيفة جديدة بعد طرده من منصب شغله لمدة 25 عاماً.

شارك في كتابة الفيلم وإنتاجه وإخراجه بارك تشان ووك، ويشارك في بطولته لي بيونغ هون، وسون يي جين، وبارك هي سون، ولي سونغ مين، ويوم هي ران، وتشا سونغ وون.

فيلم The Stranger

View this post on Instagram A post shared by THE STRANGERS - Chapter 2 (@thestrangersfilm)

في عالمٍ تسوده التوترات والأزمات العالمية، يركز الفيلم على الآليات النفسية التي تُثير خوفنا وانبهارنا بالغريب. برؤية إنسانية عميقة، وجمالية سينمائية تُميزها التناقضات - بين النور والظلام، والخوف والأمل، والخيال والواقع - يُناقش المخرج سيمون ستاهو أحد أكثر الأسئلة جوهريةً وتحدياً في تاريخ البشرية: كيف نُواجه ما لا نفهمه؟ كل هذا من خلال قصة زوجين أرادا قضاء شهر العسل، وأثناء رحلتهما تتعطل السيارة، فيضطران للمكوث بإحدى الاستراحات المعزولة لقضاء الليلة بها بشكلٍ مؤقت، ولكن يمر الثنائي بتجربة مروعة مع ظهور ثلاثة غرباء مقنعين أمامهما. تجد مايا نفسها في صراع شرس من أجل البقاء ضد مختلين عقلياً مستعدين لقتل كل من يقف في طريقهم.

الفيلم من بطولة بنجامين فويسن، ريبيكا ماردير، بيير لوتين، دينيس لافانت، ومن إخراج: فرانسوا أوزون.

فيلم "Father.. Mother..Sister Brother"

تدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي أسري حينما يلتقي شقيقان متفرقان بعد سنوات من الفراق، ويضطران لمواجهة توترات لم تُحل، وإعادة تقييم علاقاتهما المتوترة مع والديهما اللذين يعانيان من تباعد عاطفي.

الفيلم مبني على شكل لوحة ثلاثية، يتناول قصصاً لعلاقات الأبناء البالغين، ووالدهم (أو والديهم) البعيدين نوعاً ما، فعلى الرغم من أنهم يبدو حاضرين جسدياً لكن بعيدون وجدانياً، كما تستكشف العلاقات المتشابكة بين الإخوة أنفسهم.

الفيلم عبارة عن سلسلة من دراسات الشخصيات ليقدّم نظرة إنسانية صادقة على العلاقات العائلية بكل تعقيداتها، وهو من بطولة كيت بلانشيت، آدم درايفر، مايم بياليك، توم ويتس، شارلوت رامبلينغ، فيكي كريبس، سارة جرين، إنديا مور، لوكا سابات، فرانسواز ليبرون، ومن تأليف وإخراج Jim Jarmusch.

للمزيد من الأخبار: كيت بلانشيت نجمة ريد كاربت اليوم الخامس لمهرجان فينيسيا السينمائي

فيلم Rose of Nevada

هو فيلم درامي خيال علمي بريطاني، من تأليف وتحرير وتأليف وإخراج مارك جينكين. الفيلم من بطولة جورج ماكاي وكالوم تيرنر، ويحكي قصة سفينة صيد فُقدت في البحر قبل 30 عاماً، ثم ظهرت بشكل غامض في ميناء قرية صيد. هذه السفينة انضم رجلان إلى طاقمها أملاً في حظٍ أفضل، وبعد رحلة واحدة، وجدا نفسيهما في الزمن الماضي، ظانّين أنهما الطاقم الأصلي.

الفيلم من بطولة جورج ماكاي، كالوم تيرنر، فرانسيس ماجي، إدوارد رو، ومن إخراج: مارك جينكين.

فيلم صوت هند رجب

من الأفلام المرشحة للفوز بالأسد الذهبي وحصل على أعلى فترة تصفيق بعد عرضه، حيث بلغت مدة التصفيق 23 دقيقة.

الفيلم من بطولة سجى الكيلاني، معتز ملحيس، كلارا خوري، عامر حليحل، ومن إخراج كوثر بن هنية.

فيلم Bugonia

https://www.instagram.com/p/DN3Nn0h4nRo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN3Nn0h4nRo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN3Nn0h4nRo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تدور أحداث الفيلم حول شابين مهووسين بنظريات المؤامرة، يقومان باختطاف الرئيس التنفيذي لشركة كبيرة، مقتنعين بأنها كائن فضائي عازم على تدمير كوكب الأرض.

شارك في بطولة الفيلم بجانب إيما ستون؛ جيسي بلمونز، أليسيا سيلفرستون، ستافروس هالكياس، أيدان ديلبيس، وهو من إخراج يورغوس لانثيموس.

الفيلم يستعرض صراعها للبقاء وفك رموز المؤامرة التي تُحيط بها، وسط تحولات نفسية وجسدية ملحوظة، منها حلاقة رأسها التي تعكس تحولها الداخلي والخارجي.

ومن أجل تصوير الفيلم، اضطرت إيما ستون لحلق شعرها، وارتداء شعر مستعار لفترة طويلة. هذه التجربة جعلتها تشعر بمزيج من المشاعر، بين التفاني في العمل، والشعور بالحزن لاستعادة ذكريات مؤلمة.

قد ترغبين في معرفة إيما ستون ويورغوس لانثيموس مجدداً في مهرجان فينيسيا ... - الخليج 365

فيلم The Testament of Ann

"وصية آن لي" فيلم درامي تاريخي موسيقي، من إخراج مونا فاستفولد، التي شاركت في كتابة السيناريو مع برادي كوربيت. بطولة أماندا سيفريد في دور آن لي، حيث تدور قصة الفيلم حول حكاية ملحمية مستوحاة من حياة آن لي، مؤسسة لإحدى الحركات الدينية التي بدأت في أواخر القرن الثامن عشر.

فيلم A House of Dynamite

View this post on Instagram A post shared by Netflix Film (@netflixfilm)

تدور أحداث الفيلم حول موظفي البيت الأبيض الذين يتصارعون مع هجوم صاروخي وشيك على أمريكا، وتتطور الأحداث في الوقت الحقيقي مع تصاعد التوترات.

فيلم A House of Dynamite إخراج كاثرين بيغلو الحائزة على الأوسكار، خطوة اعتبرها كثيرون عودة قوية للمخرجة بعد غياب. الفيلم من كتابة نوح أوبنهايم ويضم طاقماً كبيراً يقوده إدريس إلبا، ربيكا فيرغوسن، تراسي ليتس، ويشاركهم البطولة غارد هاريس، غابرييل باسّو، أنتوني راموس، موسى إنغرام، يوناه هاور-كينغ، وغيرهم.

إليكِ هذا الخبر: إدريس ألبا وزوجته يخطفان أنظار الكاميرات على السجادة الحمراء ...

فيلم The Smashing Machine

View this post on Instagram A post shared by A24 (@a24)

يروي فيلم دراما السيرة الذاتية قصة حياة (مارك كير) المقاتل الأسطوري للفنون القتالية في ذروة حياته المهنية، حيث تظهر معاناته من الإدمان، وما لاقاه من النجاح والحب والصداقة.

سيُعرض فيلم آلة التحطيم فيلم The Smashing Machine في 3 أكتوبر، وهو مُقتبس من الفيلم الوثائقي الذي يحمل الاسم نفسه لجون هيامز على قناة HBO عام 2022.

وقد خضع دواين لخمسة أشهر من التدريب منذ توقيعه عقد إنتاج وبطولة الفيلم، الذي يُمثّل أول تجربة إخراجية فردية للمخرج بيني سافدي، الحائز على جائزة الروح المستقلة ثلاث مرات.

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج ومونتاج بيني سافدي. يشارك في بطولة الفيلم دواين جونسون بدور المصارع السابق ومقاتل فنون القتال المختلطة مارك كير، إلى جانب إميلي بلانت بدور زوجة كير آنذاك، دون ستابلز، ويشارك في أدوار مساعدة كل من رايان بادر، باس روتن، وأولكسندر أوسيك.

ويمثل The Smashing Machine أول تجربة إخراجية طويلة لبيني سافدي بعيداً عن شقيقه جوش سافدي، حيث اشتهرا سوياً بسلسلة من أفلام الإثارة ذات الطابع الخاص مثل Good Time (2017) مع روبرت باتينسون، وUncut Gems (2019) مع آدم ساندلر. كما شارك سافدي في ابتكار المسلسل التلفزيوني The Curse (2023) مع ناثان فيلدر.

يمكنكِ قراءة: دموع دواين جونسون في فينيسيا 2025... وإيميلي بلانت ...

فيلم Jay Kelly

https://www.instagram.com/p/DM8a1SJxsLk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DM8a1SJxsLk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DM8a1SJxsLk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يقدم الفيلم مزيجاً بين الكوميديا والدراما، من خلال قصة الممثل الشهير جاي كيلي (جورج كلوني)، الذي يجد نفسه في مواجهة أزمة وجودية في مرحلة متقدمة من مسيرته، برفقة مدير أعماله المخلص رون (آدم ساندلر).

ينطلق الثنائي في رحلة عبر أوروبا، حيث تتقاطع المحطات الجغرافية مع محطات داخلية من المواجهة الذاتية، الأسئلة عن العلاقات الأسرية، الخيارات الحياتية، والإرث الذي سيتركانه وراءهما.

الفيلم يجمع بين الفكاهة الحزينة والتأملات العميقة، مقدّماً معالجة متعددة الطبقات لمسائل الشهرة والزمن والهوية، على نحو يجعل التجربة السينمائية أقرب إلى تأمل إنساني شامل في معنى النجومية وما يرافقها من عزلة وتحديات.

الفيلم من إخراج نواه بومباخ، ويضم طاقم التمثيل آدم ساندلر، إميلي مورتيمر، رايلي كيو، لارس إيدينغر، غريتا جيرفيغ، لويس بارتريدج، لورا ديرن، ومن المقرر أن تُطلق نتفليكس الفيلم عالمياً في 5 ديسمبر.

يمكنك قراءة هذا الخبر: بعد عرض Jay Kelly في مهرجان فينيسيا.. هل يطمح جورج كلوني؟ ...

فيلم Frankenstein

الفاصل بين الحياة والموت. في لحظة إبداع مبهرة، يُحيي كائناً جديداً يجسّده جاكوب إيلوردي بقراءة جديدة تجمع بين القوة والخطر من جهة، والقدرة على التعلّم من السلوك البشري من جهة أخرى، في إشارة مباشرة لمخاطر الاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي التي باتت تتطور ذاتياً بالتعلم من تجارب المستخدمين.

هذا الكائن يضع فرانكنشتاين وخطيبته إليزابيث في مواجهة خطيرة مع مصيرهما، في سردية تحمل توقيع ديل تورو المميّز، حيث يمتزج الرعب بالفلسفة، والعاطفة بالتراجيديا الكبرى.

الفيلم من بطولة أوسكار إسحاق، جاكوب إيلوردي، وميا غوث، ومن إخراج غيريلمو ديل تورو.

يمكنك التعرف إلى أوسكار إسحاق من مهاجر لاتيني إلى جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي

فيلم La Grazia

تم اختيار فيلم La Grazia ليكون فيلم الافتتاح بدورة هذا العام من المهرجان. وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول قصة الرئيس "ماريانو دي سانتيس" الذي يقترب من نهاية ولايته ويواجه في أيامه الأخيرة مهمتين معقدتين تتعلقان بطلبين للعفو، حينها تتشابك القرارات مع حياته الشخصية بشكل درامي عميق في إطار من الرومانسية والغموض.

وجاء الفيلم من تأليف وإخراج باولو سورينتينو، ويُشارك ببطولته كل من توني سيرفيلو، آنا فيرزيتي، وماسيمو فينتورييلو.

فيلم Orphan

فيلم After the Hunt

https://www.instagram.com/p/DNVhk8lxYHA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNVhk8lxYHA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNVhk8lxYHA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

هو فيلم درامي تاريخي يتتبع رحلة صبي مؤلمة عندما يظهر رجل من ماضي والدته، ويكتشف القصة الحقيقية لنجاتها خلال الحرب العالمية الثانية. هذا الصبي ربته والدته على حكايات مثالية عن والده المتوفى، ولكن تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يظهر رجل وحشي، مدعيًا أنه والده الحقيقي.الفيلم من إخراج لازلو نيميس، وشارك في كتابته مع كلارا روير، ومن بطولة بويتورغان باراباس، أندريا واسكوفيتش، غريغوري جاديبوا، إليز زابو، ساندور سوما، ومارسين تشارنيك

يروي After the Hunt قصة أستاذة فلسفة بجامعة ييل، تُدعى ألما أولسون (جوليا روبرتس - Julia Roberts)، تعيش حياة مستقرة مع زوجها فريدريك (مايكل ستولبارغ)، قبل أن تتفكك، حين تتهم طالبتها (آيو إيديبيري) زميلها القديم وصديقها المقرب هانك (أندرو غارفيلد) بالاعتداء.

ومع تصاعد الأحداث، تجد ألما نفسها، وسط شبكة من قضايا السلطة، النوع الاجتماعي، العِرق، والامتيازات المؤسسية، مضطرة لمواجهة شياطين الماضي واتخاذ قرارات مصيرية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»