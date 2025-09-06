تكنولوجيا: Acer تكشف عن حاسب Swift 16 Air بوزن أقل من 1 كجم #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Acer خلال مشاركتها في معرض IFA 2025 عن حاسبها الجديد Swift 16 Air، الذي يتميز بخفة وزنه كأبرز نقاط البيع. إذ يبلغ وزن الحاسب الذي يأتي بشاشة 16 بوصة أقل من 1 كجم، ما يجعله أخف من حاسب MacBook Air مقاس 13 بوصة.

أما الإصدار المزود بشاشة AMOLED، فيزيد الوزن قليلًا ليصل إلى حوالي 1.1 كجم، وهو أمر يستحق النظر قبل الشراء.

ويتوفر Swift 16 Air بخيارين للشاشة: لوحة IPS قياسية أو شاشة AMOLED، مع مواصفات قوية تشمل معالجات AMD Ryzen AI 300 Series، حتى الإصدار AI 7 350، وبطاقات رسومات AMD Radeon. كما توفر البطارية عمر استخدام يصل إلى 13 ساعة لكل شحنة، ما يضمن أداءً مستقرًا طوال اليوم.

ويضم الحاسب كاميرا ويب مع غطاء خصوصية، بالإضافة إلى خيارات اتصال واسعة تشمل منفذي USB-C، ومنفذي USB-A، ومنفذ HDMI. ويأتي كل حاسب مزود بسماعتين وميكروفونين لتجربة صوتية متكاملة.

من المقرر أن يتوفر Swift 16 Air في نوفمبر المقبل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ويبدأ سعره في أوروبا بما يعادل حوالي 1,160 دولارًا، فيما لم تُعلن الشركة بعد عن الأسعار أو توفره في الولايات المتحدة.

كما استغلت Acer المعرض للإعلان عن حاسب TravelMate X4 AI، وهو حاسب خفيف مزود بمعالجات Intel Core Ultra ويزن أقل من 1.4 كجم، ويستوفي معايير التحمل العسكرية MIL-STD810H. ومن المتوقع توفره لاحقًا هذا الشهر بسعر يبدأ من 1,400 دولار.

