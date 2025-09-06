صيحات أكسسوارات شعر استوحيها من نجمات مهرجان فينيسيا السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 11:07 صباحاً - يعتبر مهرجان فينيسيا السينمائي من أبرز الأحداث العالمية التي لا تقتصر على كونه ملتقى للفن السابع فقط، بل هو أيضا منصة لعرض أحدث الصيحات في عالم الموضة والجمال. فإلى جانب الفساتين الفاخرة والمكياج المميز، لفتت أكسسوارات الشعر هذا العام الأنظار ، حيث إنها عنصر يمنح الإطلالة لمسةً إبداعيةً غير تقليدية.

وفي نسخة عام 2025، برزت بعض النجمات العالميات بخيارات جمالية متنوعة أظهرت كيف يمكن لتفاصيل صغيرة أن تصنع فارقاً كبيراً في المظهر العام. فقد تراوحت الإطلالات بين الكلاسيكي والعصري، وبين الجرأة والنعومة، مما جعل أكسسوارات الشعر محط اهتمام المصورين والنقاد والمتابعين على حد سواء. هذه اللمسات ليست مجرد زينة إضافية، بل تعكس شخصية كل نجمة، وتضيف بعداً فنياً يليق بأجواء مهرجان يحمل تاريخاً عريقاً من البريق والتألق.

إيميلي باليني: أناقة النحل الملون

اختارت النجمة إيميلي باليني Emily Palini أسلوباً مبتكراً، حيث زينت شعرها الملموم بذيل حصان منخفض مع فرق وسطي بأكسسوار فريد على شكل نحل ملون. هذا التفصيل غير التقليدي أضاف لمسةً من المرح والجرأة إلى الإطلالة، وكأنه يربط بين الطبيعة والفن في مشهد واحد. ومع البساطة في تسريحة الشعر، برز الأكسسوار كعنصر أساسي يعكس ذوقها العصري المميز.

أوجينيا سيلفا: بريق الألماس

أطلت النجمة أوجينيا سيلفا Eugenia Silva بتسريحة شعر ملموم للخلف بكعكة منخفضة كلاسيكية، لكنها أضافت لمسة من الفخامة عبر تزيين شعرها من الأمام إلى الخلف بعقد متدرج من فصوص الألماس البراقة. هذه الإضافة حولت تسريحتها البسيطة إلى لوحة فنية متلألئة تحت أضواء الكاميرات. الأكسسوار الماسي منحها هالةً ملكيةً راقيةً تتناغم مع أجواء المهرجان الفخمة.

سيسيليا دو ليبرتي: فرع اللؤلؤ والفصوص

اختارت سيسيليا دو ليبرتي Cecilia de Liberti تسريحة شعر ملموم للخلف على شكل ذيل حصان، لكنها حولتها إلى إطلالة حالمة من خلال تزيينها بفرع ممتد من الفصوص واللؤلؤ، مع لمسة أنيقة منسدلة على الجبهة. أكسسوار الشعر منحها إطلالةً أنثويةً راقيةً توازن بين الكلاسيكية والرومانسية، فبدت وكأنها أيقونة جمالية من زمن آخر أُعيد إحياؤها على السجادة الحمراء.

نومي راباس: البندانة السوداء

تألقت النجمة نومي راباس Noomi Rapace بستايل مختلف اعتمد على البساطة والجرأة معاً، حيث ظهرت ببندانة سوداء تغطي الجزء الأمامي من شعرها المبلل، بينما انسدل بقية الشعر الملموم للخلف. هذه اللمسة أضفت على مظهرها طابعاً درامياً عصرياً يليق بشخصيتها القوية، وجعلت البندانة محور الإطلالة دون الحاجة إلى أي تفاصيل إضافية.

فاليريا ماريني: الشابوه الكبير

اختارت فاليريا ماريني Valeria Marini أسلوباً لافتاً من خلال ارتداء شابوه كبير الحجم ينسدل تحته شعرها الطويل مع غرة جانبية ناعمة. هذا الأكسسوار الضخم أضاف لمسةً من الفخامة والجرأة في آن واحد، فبدا وكأنه قطعة مسرحية لافتة تجذب كل الأنظار. تناغم الشابوه مع خصلات شعرها أظهر كيف يمكن للأكسسوار أن يكون بطل الإطلالة.

دل نيا آرام: الباريه الأسود الكلاسيكي

في لمسة أنيقة تستحضر أجواء العصور القديمة، اختارت دل نيا آرام (Del Nia Aram) ارتداء باريه أسود بسيط فوق شعرها الأسود القصير المصفف خلف الأذن. هذه الإطلالة حملت طابعاً كلاسيكياً راقياً، أعاد للأذهان أناقة نجمات السينما القديمة. الباريه أضاف طابعاً فنياً ساحراً عزز من تميز حضورها على السجادة الحمراء.

فاني روشنا: البندانة الملونة

اعتمدت النجمة فاني روشنا Fanni Wrochna أسلوباً شبابياً مفعماً بالحيوية، حيث ظهرت ببندانة ملونة مربوطة من الخلف، غطت بها شعرها بالكامل تقريباً، تاركة خصلة واحدة فقط تنسدل على الوجه. هذا التفصيل الصغير منحها لمسة عفوية طبيعية، جعلت إطلالتها مختلفة عن بقية النجمات وأكثر قرباً من روح الصيف والحياة اليومية.

أكسسوارات تجمع بين الكلاسيكية والعصرية

من النحل الملون واللؤلؤ الناعم إلى البندانات الجريئة والشابوهات الضخمة، تنوعت الخيارات لتعكس شخصيات مختلفة تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، وبين الرقي والجرأة. وهكذا، تحولت السجادة الحمراء إلى منصة استعراضية لآخر الابتكارات في عالم الجمال، لتؤكد أن الشعر ليس مجرد إطار للوجه، بل لوحة فنية تتجدد مع كل مهرجان.