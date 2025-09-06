هاجر السراج تحتفل بزواجها في حفل عائلي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - احتفلت الفنانة السورية هاجر السراج بحفل زفافها ليلة أمس في حفل مميز، اقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين فقط دون أي تواجد فني.

لقطات من حفل زفاف هاجر السراج

وُثِّق الحفل العديد من الصور واللقطات المميزة التي جمعت العروسين، بدايةً من إجراء جلسة تصوير بسيطة وعفوية لتوثيق هذا اليوم المميز، ثم عقد القران وسط سعادة غامرة من الحضور.

استمتعت هاجر السراج بزفافها وسط أجواء عفوية ومرحة مع المقربين منها، فعبر ستوري حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام نشرت العديد من المقاطع المصورة التي التقطها لها أصدقائها، وبدت في غاية السعادة وهي تبدأ فصل جديد من حياتها.

لقطات من زفاف هاجر السراج- الصورة ستوري من حسابها الرسمي على إنستغرام

أطلت هاجر السراج في يومها المميز بفستان أبيض أبرز أناقتها بتصميم الكورسية للجزء العلوي، بينما ظهر العريس ببدلة أنيقة من جاكيت أبيض وقميص أبيض، مع ربطة عنق وبنطلون باللون الأسود، وحازت إطلالة العروسين إعجاب متابعيها، وتمنوا لها السعادة في خطواتها القادمة.

على مدار السنوات القليلة الماضية بدأت هاجر رحلتها الفنية المميزة في الدراما المصرية بخطى ثابتة منذ أن ظهرت للمرةِ الأولى في مسلسل ضد الكسر عام 2021، إذ لفتت الأنظار بأدائها الطبيعي، وحضورها المميز، لتتوالى أعمالُها الناجحة مثل بطلوع الروح، بطن الحوت، حالة خاصة، إمبراطورية م وغيرها.

نجاح لافت في رمضان 2025

في الموسم الرمضاني الماضي تألقتمن خلال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، وقدمت شخصية الزوجة التي تطاردها الشكوك والغيرة تجاه زوجها محمد (عصام عمر). ورغم محاولاته المتكررة لإقناعها بأنها مجرد أوهام، نكتشف أن مخاوفها في محلها.

وخلال أحداث العمل يصفها زوجها بأنها "عسكري ألماني" بسبب جديتها الدائمة، وغضبها المستمر، وافتقادها للعفوية والأنوثة كما يراها هو، هذه الصفة لم تأتِ من فراغ، فهي دومًا في حالة تأهب، تراقب تصرفات زوجها وتحاول كشف أي دلائل على خيانته، بينما هو يسعى جاهدًا لإقناعها بأنها تتخيل الأمور، لكنها تقرر الطلاق منه بعدما اكتشفت سرقته المال من محل والدتها، ولكن تتعقد الأمور أكثر عندما تفاجئه بخبر حملها للمرة الثانية.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مسلسل نص الشعب اسمه محمد، كوميديا اجتماعية تدور حول مهندس التكييفات محمد الذي يعيش حياة روتينية ويبحث عن التغيير من خلال تعدد علاقاته النسائية، بينما يحاول التوفيق بينهن يقع في العديد من المواقف والتحديات الطريفة، بطولة عصام عمر، رانيا يوسف ، مايان السيد،، محمد محمود، شيرين، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

