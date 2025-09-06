وفاة الفنان فكري عبدالحميد شبيه الزعيم عادل إمام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 11:07 صباحاً - رحل عن عالمنا الفنان فكري عبدالحميد، الذي عُرف خلال مشواره الفني بلقب "شبيه عادل إمام"، حيث أثار هذا الخبر حالة من الحزن بين جمهوره ومحبيه.

نجل فكري عبد الحميد يعلن رحيله

أعلن خبر الوفاة وتفاصيل الجنازة والعزاء نجله عمرو فكري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وكتب منشور قال فيه: "توفي الي رحمه الله ولدي، صلاه الجنازه غدا بمسجد عمرو ابن العاص بعد صلاه الظهر والدفنه في البساتين العزاء بمسجد الشرطه علي المحور زايد بعد صلاه المغرب نسألكم الدعاء".

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذا الخبر، وأضافوا تعليقات قاموا من خلالها بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، ومن المتوقع أن تشهد الجنازة والعزاء حضور فني كبير.

شهرة كبيرة بعد تعاونه مع عادل إمام

اشتهر على مدار السنوات الماضية بأنه البديل الأقرب لعادل إمام في العديد من الأعمال، وكانت آخر الأعمال التي شارك فيها كدوبلير للزعيم مسلسل "فلانتينو" الذي عُرض في موسم رمضان 2020، ويُعد هذا العمل آخر أعمال الزعيم، وشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد الكيلاني، حمدي الميرغني، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، إلهام عبد البديع، والعمل من إخراج رامي إمام.

وبجانب عمله كدوبلير، قدم فكري عبد الحميد بعض الأدوار التمثيلية بشخصيته المستقلة وحقق من خلالها نجاح لافت، وكان من بينها مشاركته في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني.

وكان فكري عبد الحميد قد تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي أكثر من مرة بسبب الشبه الكبير الذي يجمعه بعادل إمام، حيث كان الجمهور يتفاجأ كلما ظهر في لقاء أو صورة جديدة.

