فؤاد المهندس يروي كيف تقدم للزواج من شويكار على المسرح

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - يُعدّ الفنان فؤاد المهندس واحداً من كبار قامات الكوميديا في مصر والوطن العربي، حيث كان يمتلك أسلوباً خاصاً في تقديم الكوميديا، والتي حقق من خلالها نجاحاً كبيراً، سواء في المسرح، السينما، أو الدراما التلفزيونية.

ويوافق اليوم 6 سبتمبر يوم ميلاد الفنان فؤاد المُهندس، وإحياءً لتلك الذكرى؛ نستعرض لكم حديثه عن تقدمه للزواج من الفنانة شويكار، وأبرز الأعمال الفنية التي جسدا بطولتها معاً في السينما والمسرح.

فؤاد المهندس يؤكد أنه لم يكن ينوي طلب الزواج من شويكار على المسرح

خلال لقاءٍ تلفزيوني، مع الإعلامية هالة سرحان، تحدث الفنان فؤاد المهندس عن تفاصيل تقدمه للزواج من الفنانة شويكار على خشبة المسرح، قائلاً إنه خلال مسرحية "أنا وهو وهي"، وبصوت لم يسمعه الجمهور، طلب منها الزواج على خشبة المسرح، مؤكداً أنها وافقت على طلبه، وتزوجا بالفعل عقب انتهاء العرض المسرحي.

يُمكنكم قراءة: بين السينما والمسرح: صنع فؤاد المهندس مدرسة كوميديا خاصة به

وأكد الفنان فؤاد المهندس أنه لم يُخطط لما فعله، ولكنه كان مُقرراً بداخله أنه سيتزوجها بعد أن تعاونا في عدد من الأعمال الفنية، ولكن لم يعلم متى سيُخبرها بذلك، كما أكد أن علاقتهما العاطفية أسهمت في تطوير علاقتهما الفنية في العديد من الأعمال التي قدماها معاً.

فؤاد المهندس وشويكار.. رحلة من النجاح الاستثنائي على مدار سنوات

ويُعدّ كل من فؤاد المهندس وشويكار من أنجح الثُنائيات الفنية التي شهدها الوطن العربي على مدار التاريخ الفني، حيث جسدا بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، ما بين السينما والمسرح، والتي حققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، وظل مُستمراً حتى الآن.

وعلى مستوى السينما، شارك كل من فؤاد المهندس وشويكار ببطولة عدد كبير من الأفلام، ومن أبرزها "الراجل ده هيجنني، مطاردة غرامية، سفاح النساء، شنبو في المصيدة، إنت اللي قتلت بابايا، أخطر رجل في العالم، اعترافات زوج، العتبة جزاز، أرض النفاق"، والعديد من الأفلام السينمائية، والتي تعد من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية.

وعلى مستوى المسرح، حققا نجاحاً كبيراً استمر لما يتجاوز العشرين عاماً؛ من خلال تجسيدهما لبطولة عدد كبير من المسرحيات، والتي لاقت نجاحاً لدى الجمهور، ومن أبرزها: "أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، السكرتير الفني، الخليج 365 الجميلة، إنها حقاً عائلة مُحترمة".

وقد رحل الفنان فؤاد المهندس عن عالمنا في 16 سبتمبر عام 2006، عن عمرٍ ناهز الـ 82 عاماً، بعد تقديمه مسيرة فنية امتدت لما يُقارب النصف قرن، نجح من خلالها في أن يكون واحداً من كبار النجوم في الوطن العربي.

