شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل سخي إماراتي.. مستشفى زايد في العريش بعدن يقترب من الاكتمال وجهود هندسية متسارعة من شركة زها للمقاولات والاستشارات الهندسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في مشهد يبعث على الأمل، تتواصل بوتيرة عالية أعمال إنجاز مشروع مستشفى زايد في حي العريش بمديرية خورمكسر بالعاصمة المؤقتة عدن بتمويل سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإشراف مباشر من الجهات المختصة.

وخلال أربعة أشهر فقط من انطلاق المشروع، حققت الأعمال تقدمًا ملحوظًا وسط إشادة واسعة من الأهالي ومتابعين، خاصة بما يتعلق بسرعة التنفيذ، وجودة الإنشاءات، والتزام الشركة المنفذة.

ويتولى تنفيذ المشروع شركة زها للمقاولات والاستشارات الهندسية، والتي أثبتت جدارتها ميدانيًا وتُعد من أفضل شركات المقاولات في اليمن، وفق تقييمات فنية ومجتمعية.

المستشفى يأتي ضمن المشاريع الحيوية لدعم البنية الصحية في عدن، ويتوقع أن يُحدث فارقًا كبيرًا في الخدمات الطبية المقدمة لسكان المديرية ومحيطها.

ويعكس هذا المشروع عمق العلاقات الأخوية بين اليمن والإمارات، واستمرار دعم الأشقاء في قطاعات الصحة والتنمية، وسط ترحيب واسع من المجتمع المحلي ومطالبات بتعميم هذه النماذج الناجحة في مختلف المحافظات.