شكرا لبحثكم عن خبر اتفاقية تعاون بين "إنفوسوفت" والجامعة الألمانية الدولية بعدن لتأهيل الكفاءات وربط التعليم بسوق العمل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وقعت شركة إنفوسوفت لتقنية المعلومات اتفاقية تعاون مشترك مع الجامعة الألمانية الدولية – عدن، تهدف إلى تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، من خلال برامج تدريبية تطبيقية تسهم في رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح المهندس عوض اليزيدي، رئيس مجلس إدارة شركة إنفوسوفت، أن هذه الشراكة تأتي ضمن التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية، وسعيها إلى تأهيل الكفاءات الشابة بالمهارات العملية والمعرفية التي تواكب التطورات التقنية، بما يضمن سرعة اندماجهم في بيئة العمل ورفع مستوى جاهزيتهم المهنية.

ومن جانب اكد الدكتور عبدالفتاح السعيدي، رئيس الجامعة الألمانية الدولية – عدن، ًأن الاتفاقية ستسهم في تطوير المناهج الدراسية وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتدريب العملي على أنظمة متقدمة، الأمر الذي يختصر المسافة بين القاعات الدراسية واحتياجات سوق العمل، ويمنح الخريجين ميزة تنافسية في الحصول على الوظائف المناسبة.

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل في اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن أنظمة إنفوسوفت تتميز بانتشار واسع في اليمن والمملكة العربية السعودية، وتخدم قطاعات متعددة أبرزها المراكز التجارية والمولات، ومحال الذهب والمجوهرات، والسوبرماركت، والمطاعم، والكافيهات، والفنادق، ومحال الملابس، والعديد من القطاعات التجارية المتنوعة، مما يجعلها من أبرز الحلول البرمجية في المنطقة.