زلزال استراتيجي يهزّ صنعاء.. إسرائيل تقطع رأس الأفعى وتغيّر قواعد اللعبة

عدن - ياسمين التهامي - بعد 22 شهراً من الاشتباك المنضبط، انفجرت القواعد غير المكتوبة في "الجبهة البعيدة" بين إسرائيل والحوثيين، بعد الضربات الصاعقة التي استهدفت حكومة المليشيا غير المعترف بها في صنعاء يوم 28 أغسطس، في تحوّل استراتيجي كبير ينذر بمرحلة جديدة أكثر خطورة وضراوة.

وكشفت الضربات الإسرائيلية الأخيرة عن سياسة جديدة تتبناها تل أبيب، تنتقل بها من استهداف البنية التحتية إلى "قطع رأس الأفعى" عبر استهداف القيادات السياسية والعسكرية للحوثيين، في محاولة لشلّ قدرة المليشيا على التخطيط والتنفيذ، وفقاً لتحليلات مراقبين وخبراء.

يرى المحلل السياسي اليمني عبدالواسع الفاتكي أن استهداف قادة الحوثي "كشف أن إسرائيل انتقلت إلى سياسة قطع رأس الأفعى، مما يمثل نقطة تحول في الاستراتيجية الإسرائيلية".

وأوضح في تصريح صحفي لموقع العين الإخبارية بأن "الأهداف لم تعد تقتصر على الأصول المادية، بل أصبحت تشمل العقول المدبرة للعمليات العسكرية والقيادات السياسية".

وأكد الفاتكي أن "إسرائيل تسعى من خلال اغتيال قادة الحوثي إلى شلّ قدرة الجماعة على التخطيط والتنفيذ"، مشيراً إلى أن تل أبيب "تريد الانتقال من الردع إلى الهجوم الاستباقي، بدلًا من انتظار الهجمات والرد عليها".

يحمل هذا التصعيد العسكري رسائل متعددة المستويات، كما يوضح المحللون. فبحسب الفاتكي، فإن "هذه الخطوة رسالة مباشرة لإيران، مفادها أن أذرعها في المنطقة، مهما بعدت المسافة، ليست بمنأى عن الضربات الإسرائيلية الدقيقة".

ويضيف المحلل السياسي اليمني عمر هائل أن النهج الجديد لإسرائيل "يشكل ضغطًا كبيرًا على إيران أولًا والحوثيين ثانيًا"، مشيراً إلى أن تل أبيب تسعى من خلال القصف إلى توجيه رسائل واضحة لإيران ووكلائها بأن الاستهداف سيطال القيادات.

وبينما يحاول الحوثيون -بحسب التحليلات- "جر إسرائيل إلى حرب استنزاف طويلة ومكلفة"، فإن تل أبيب تسعى من خلال هذه الضربات النوعية إلى "إحباط هذه الاستراتيجية عبر توجيه ضربات حاسمة ومؤلمة".

الخبير العسكري اليمني العميد ركن عبدالصمد المجزفي يرى أن اغتيال إسرائيل للهيكل الإداري للحوثيين يعد "مجرد رسالة وإنذار للحوثيين؛ مفاده: ضرورة وقف استهداف إسرائيل أو سيلاقون نفس مصير قادة حزب الله في لبنان".

يحذر المحللون من تداعيات خطيرة لهذا التصعيد، حيث يؤكد الفاتكي أن استهداف قيادات الصف الأول "سيؤدي إلى تصعيد خطير يتمثل في تكثيف مليشيات الحوثي هجماتها على السفن التجارية".

أما المجزفي فيرى أن "مليشيات الحوثي ليس لديها القدرة على توجيه ضربات مؤثرة على إسرائيل؛ بسبب عرقلة طرق تهريب الأسلحة"، مشيراً إلى أن دور الحوثي كان "إشغال إسرائيل بحروب جانبية".