تكنولوجيا: Hue تنافس المنتجات الأرخص بإطلاق سلسلة لمبات Essential الذكية بأسعار اقتصادية #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Hue عن أكبر إطلاق لمنتجاتها على الإطلاق خلال مشاركتها في معرض IFA 2025، وكان أبرزها سلسلة Essential من اللمبات الذكية الاقتصادية.

ورغم أنها ليست الأرخص مقارنةً بالخيارات المتاحة على أمازون، إلا أنها تأتي لمنافسة العلامات ذات الأسعار المنخفضة مثل Govee وAqara، مع أسعار تبدأ من أقل من 20 دولارًا.

تضم السلسلة الجديدة لمبات A19، وسبوتات GU10، بالإضافة إلى شرائط إضاءة، مع خيارات تدعم الألوان وأخرى لا تدعمها. المميز هنا هو أنك لا تفقد الكثير مقارنة بلمبات Hue التقليدية؛ إذ تعمل Essential على نفس المنصة وتدعم البلوتوث بشكل افتراضي، مع مميزات إضافية عند توصيلها بجسر Hue أو عبر بروتوكول Matter-over-Thread.

لتوضيح الفروق، أصدرت Hue جدول مقارنة يوضح أن لمبات Essential لا يمكن تعتيمها بنفس القدر الموجود في الإصدارات الأخرى، كما أن نطاق درجات اللون الأبيض أقل (من 2200 إلى 6500 كلفن مقابل 1000 إلى 20000 كلفن في الإصدارات الأعلى)، إضافة إلى دقة ألوان أقل، وهو ما قد يكون مهمًا بشكل خاص للأشخاص الذين يزامنون الإضاءة مع التلفاز أو يحتاجون تطابقًا دقيقًا بين الألوان.

ستتوفر لمبات Hue Essential اعتبارًا من هذا الشهر، حيث يبلغ سعر لمبة A19 الواحدة 25 دولارًا، أو 60 دولارًا للحزمة المكونة من أربع لمبات. أما شريط الإضاءة Essential فسيتاح في ديسمبر بسعر 60 دولارًا لطول 5 أمتار (16 قدمًا) و100 دولار لطول 10 أمتار (33 قدمًا).

كما يمكن الحصول على لمبة A19 ضمن باقة بداية في الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 80 دولارًا لمجموعة تضم قطعتين من لمبات Essential E27 مع جسر Hue V2، وحتى 100 دولار لمجموعة تضم أربع لمبات مع الجسر.

وبجانب ذلك، كشفت الشركة عن Hue Bridge Pro الجديد، الذي يتميز بتصميم أسود أنيق يرمز إلى القوة الإضافية التي يوفرها، بما في ذلك أداء معالجة أعلى بخمس مرات وسعة ذاكرة أكبر بـ15 مرة مقارنة بجسر Hue V2 الذي صدر قبل 10 سنوات.

ويقدم الجسر ميزة جديدة تسمى Hue Motion Aware، والتي تحول لمبات Hue (بما في ذلك 95٪ من الموديلات الحالية) إلى مستشعرات حركة قادرة على اكتشاف الحركة وتفعيل الإعدادات أو إرسال تنبيهات أمنية.

وتؤكد الشركة أن الترقية من الجسر الحالي إلى Bridge Pro تتم بسهولة، كما سيتم دعم دمج أكثر من جسر في جهاز واحد قبل نهاية العام. وسيتوفر Bridge Pro في أمريكا الشمالية في سبتمبر 2025 بسعر 90 دولارًا.

كما جددت Hue خط منتجات الشرائط الضوئية، من بينها الإصدار الرائد OmniGlow الذي يبدأ بسعر 140 دولارًا لطول 3 أمتار ويتاح في نوفمبر، وهو أول شريط من Hue بدون نقاط إضاءة مرئية بفضل تقنية CSP لتقديم إضاءة متجانسة تناسب الديكور الداخلي.

وأطلقت أيضًا سلسلة Flux المخصصة للاستخدام الداخلي والخارجي مع خيارات فائقة السطوع وأخرى بتصميم نيون، بأطوال تصل إلى 10 أمتار، وبأسعار تبدأ من 70 دولارًا لطول 3 أمتار.

وأخيرًا، كشفت عن أضواء Festavia التي يمكن استخدامها في تزيين الأعياد أو كإضاءة دائمة للشرفات والواجهات، بأسعار تبدأ من 160 دولارًا لطول 7 أمتار، أو 120 دولارًا لطول 9 أمتار في النسخة الدائمة، وستكون متاحة في سبتمبر.

