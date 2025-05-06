غياب بروكلين عن عيد ميلاد دايفيد بيكهام يُثير الجدل.. خلافات عائلية تطفو إلى السطح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال غياب بروكلين، نجل لاعب كرة القدم البريطاني الشهير دايفيد بيكهام، عن حفل عيد ميلاد والده الخمسين يثير الكثير من التساؤلات في الصحافة البريطانية، في ظل تقارير تشير إلى وجود خلافات متفاقمة داخل العائلة، يُرجَّح أن تكون لزوجته نيكولا بيلتز دورٌ فيها.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “دايلي ميل”، فإن العلاقة بين بروكلين ووالديه أصبحت أكثر توتراً وتباعداً، وسط إشارات إلى أن “شخصية نيكولا القوية والمختلفة” قد تكون أحد أسباب هذا التوتر.

وأشارت الصحيفة إلى أن غياب الابن الأكبر عن الحفل الذي حضره عدد كبير من المشاهير شكّل صدمة لبيكهام، وأثار حزنه وحرجه، رغم محاولاته المتكررة مع زوجته فيكتوريا لإقناعه بالحضور.

من جهتها، رصدت وسائل الإعلام رسائل مبطّنة من فيكتوريا بيكهام تعبّر عن استيائها من الموقف، أبرزها تجاهلها ذكر اسم نيكولا في منشوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واقتصارها على الإشادة بأبنائها الثلاثة الذين حضروا الحفل: روميو، كروز، وهاربر.

من ناحيتها، نقلت صحيفة “دايلي ميرور” أن دايفيد بيكهام كان يعلم مسبقاً بغياب ابنه، لكنه بقي يأمل في تغيّر قراره، مشيرة إلى أن البُعد بين بروكلين وعائلته أحزن الإخوة والأجداد، وأن مشاعر الاشتياق إليه تتزايد.

وأكد مصدر مقرّب من العائلة أن دايفيد يسعى جاهدًا إلى إصلاح العلاقة، قائلاً: “حلم ديفيد هو أن يتم حل هذا التوتر ويعود الانسجام إلى العائلة. الأمر يتجاوز الحفل… يتعلق بالمحبة والانتماء.”