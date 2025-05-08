السبب الحقيقي وراء غياب جاستن بيبر عن حفل Met Gala رغم حضور زوجته

ميرنا وليد - بيروت - عندما خطت عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر على السجادة الحمراء لحفل ميت غالا بمفردها يوم الاثنين، كانت هذه أحدث حلقة في سلسلة من ظهوراتها المنفردة.



تخوض نجمة عالم الجمال معركة شرسة ضد تكهنات متواصلة تحيط بزوجها النجم العالمي جاستن بيبر، وما يعتبره العديد من المعجبين تفككًا علنيًا له.

في الماضي، سار الزوجان معًا على درجات ميت غالا الشهيرة، مُظهرين حبهما بكل وضوح.

هذه المرة، وفي ظل أجواء من القلق على سلامة جاستن، وقفت بمفردها، مبتسمة وعابسة، وفي بعض الأحيان ممسكة بكأس مارتيني، لكن تم الكشف عن سبب غياب جاستن - ولم يكن بسبب أي انهيار عصبي، بدلاً من ذلك، أراد الأب الشاب الجديد ببساطة قضاء ليلة على الأريكة، وفقًا لمصادر مطلعة.

ويقول المصدر : "لم يُرد أن يكون العنوان الرئيسي يدور حول مظهره أو عنه فقط، هناك دائمًا تكهنات لا تنتهي، لكن هايلي أرادت الذهاب، لذا ذهبت بمفردها وقضت وقتًا رائعًا".

وتابع المصدر أن آخر مرة حضر فيها الزوجان حفل "ميت غالا"، شعرت بالضيق من مُقاطعة المعجبين الذين هتفوا باسم حبيبة جاستن السابقة، سيلينا غوميز، للزوجين، ظهرت هايلي لاحقًا في بودكاست "كول هير دادي"، كاشفةً أن الهتافات أزعجتها بشدة.

قال المصدر المطلع: "المرة السابقة لم تكن رائعة، وكان هذا آخر ما يحتاجونه في هذه المرحلة، إنهم لا يحتاجون إلى مُقاطعة يُزعجونهم. لذا كانت هذه المرة أفضل بكثير بالنسبة لها".