محاولة صلح جديدة من الأمير هاري.. فهل يستجيب الملك تشارلز؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في بادرة قد تحمل رسائل تصالحية لعائلته الملكية البريطانية، يعتزم الأمير هاري توجيه دعوة إلى والده الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة لحضور دورة ألعاب “إنفكتوس” لعام 2027، المقرّرة في قاعة NEC بمدينة برمنغهام بين 10 و17 تموز (يوليو).

ونقلت صحيفة Mail on Sunday عن مصدر مقرّب من دوق ساسكس، أن الدعوات الإلكترونية الأولية ستُرسل خلال الأسابيع المقبلة، على أن تتبعها بطاقات رسمية. واعتُبرت هذه الخطوة دليلاً واضحًا على رغبة هاري في ترميم العلاقة المتوترة مع أسرته، واستعادة موقعه داخل البلاد التي نشأ فيها.

وبحسب المصدر، فإن توقيت الحدث قد يخلق حساسية داخل القصر، إذ يتزامن ختامه مع الذكرى الثمانين لميلاد الملكة كاميلا، ما قد يفرض تعارضاً بروتوكولياً أو عائلياً.

وأكد المصدر أن الأمير “يأمل أن يتجاوز والده الخلافات من أجل دعم قدامى المحاربين الجرحى”، في إشارة إلى المبادرة التي أطلقها هاري عام 2014، وكانت محطّ فخر للعائلة المالكة.

من جانبها، أوضحت مؤسسة “إنفكتوس” أن التحضيرات لا تزال في بدايتها، ولم تُوجَّه أي دعوات رسمية بعد، في انتظار تطورات الموقف خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يسعى فيه الأمير هاري لاستعادة روابطه داخل المملكة المتحدة، بعد خسارته استئنافًا قضائيًا الشهر الماضي بشأن مستوى الحماية الأمنية له ولأسرته، وهو ما وصفه بعقبة رئيسية أمام اصطحاب زوجته ميغان ماركل وطفليه، آرتشي وليليبت، في زيارات مستقبلية إلى بلاده.