براد بيت يستعيد بريقه مع حبيبته.. ويكشف أوجاع الانكسار والتعافي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطف النجم العالمي براد بيت الأنظار بإطلالته الأنيقة وحضوره اللافت خلال مشاركته مع حبيبته إينيس دي رامون في العرض الأوروبي الأول لفيلم F1: The Movie، الذي أُقيم في ميدان ليستر وسط العاصمة البريطانية لندن.

وظهر بيت على السجادة الحمراء بكامل أناقته، مرتدياً بدلة كلاسيكية باللون الأخضر، نسّقها مع قميص باستيلي خفيف ووشاح حريري من التدرّج نفسه، في إطلالة لاقت إعجاب الحضور، وأبرزت وسامته المعتادة وكاريزماه التي لا تغيب.

بدورها، تألّقت إينيس بفستان سهرة ضيق بتصميم “هالتر”، مرصّع بالكامل بالترتر الفضّي، نسّقته مع “كلاتش” ناعمة بسلاسل متلألئة، ولفتت الأنظار بمكياج طبيعي وأسلوب أنيق حافظ على طابعها البسيط بعيداً عن التجميل المبالغ فيه، ما أضفى على إطلالتها جاذبية خاصة.

كما التقطت عدسات المصوّرين لحظة عفوية جمعت براد بيت بصديقه النجم توم كروز، حيث تبادلا العناق والضحكات، في مشهد يعكس عمق العلاقة والصداقة التي تجمع بين نجمَي هوليوود، خاصة في مثل هذه المناسبات الفنية الكبرى.

من جهة أخرى، تحدّث براد بيت بصراحة خلال ظهوره في بودكاست “خبير الكرسي” مع الممثل داكس شيبارد، عن فترة صعبة في حياته عقب انفصاله عن النجمة أنجلينا جولي عام 2016، مؤكداً أنه انضم في تلك المرحلة إلى برنامج “مدمني الكحول المجهولين” (AA) في محاولة لإعادة بناء نفسه.

وقال بيت واصفاً تجربته: “كان من المذهل التواجد وسط رجال يشاركون نقاط ضعفهم وتجاربهم وآلامهم، وكان هناك أيضاً الكثير من الفكاهة. لقد كانت تجربة مميزة حقاً”. وأضاف: “كنت منكسراً ومنفتحاً على أي شيء. كنت بحاجة إلى إيقاظ جوانب داخلي كنت قد أهملتها، وكانت فترة عصيبة لكنها شكّلت نقطة تحوّل في حياتي”.

ويُعد فيلم F1: The Movie من أكثر الأعمال المرتقبة في صيف 2025، حيث يجسّد بيت دور سائق فورمولا 1 مخضرم يعود للمنافسة، في عمل يجمع بين الإثارة والدراما الرياضية.