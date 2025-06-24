إلهام شاهين تخرج عن صمتها بعد أزمة العراق.. وهذا ما قررته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة المصرية إلهام شاهين عن توقف نشاطها الفني مؤقتًا، وقرارها بالحصول على إجازة لمدة شهر، عقب عودتها إلى مصر من العراق، بعد أن علقت هناك لعدة أيام بسبب إغلاق المجال الجوي، نتيجة التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

وأكدت إلهام أنها حالياً في فترة راحة مستحقة، وقالت في تصريحات لها: “أوقفت جميع الأعمال لمدة شهر، لأنني بحاجة إلى راحة، وبعد انتهاء إجازتي، سأستأنف تصوير أعمالي الفنية”.

وخلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ONE، كشفت شاهين تفاصيل ما وصفته بـ”أصعب رحلة في حياتها”، حين كانت في العراق للمشاركة في مؤتمر نسائي برعاية الدولة العراقية ورئيس الوزراء، قبل أن تجد نفسها عالقة هناك بسبب إغلاق المجال الجوي إثر اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل.

وروت قائلة: “طالعين بالليل من بغداد للبصرة، وكان هناك كم صواريخ غير مسبوق في السماء، وكانت قريبة جدًا… أول مرة أشوف كده”.

وأضافت: “أثناء سيرنا قرب الحدود الإيرانية، رأينا الصواريخ المنطلقة من إيران باتجاه إسرائيل… كنا رايحين على مؤتمر نسائي مهم، ترأسته الدكتورة نبراس المعموري، وضمّ مشاركات من الوطن العربي وإيطاليا، وكان يتحدث عن القوى الناعمة ومخاطر العمل في الإعلام، وخصوصًا في تغطية الحروب كما حدث مع شيرين أبو عاقلة، بالإضافة إلى دور الفن في مكافحة الإرهاب، وهذا ما يعنيني بشكل مباشر من خلال تجربتي في مسلسل (بطلوع الروح)”.

وأكدت إلهام أن المؤتمر كان مميزًا ويحمل رسائل إنسانية وفكرية مهمة، لكنه تزامن مع لحظة توتر سياسي وعسكري حاد، ما جعل الرحلة محفوفة بالخطر، قبل أن تتمكن من العودة بأمان إلى مصر.