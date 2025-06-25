هنا الزاهد وأحمد حاتم يتصدّران “تيك توك”.. فيديوهات طريفة ترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر خلال الأيام الماضية عدد من الفيديوهات على تطبيق “تيك توك” جمعت النجمة هنا الزاهد والنجم أحمد حاتم، حيث ظهرا معاً في سلسلة مقاطع طريفة يقلّدان فيها مشاهد شهيرة تصدّرت الترند خلال الفترة الأخيرة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وكان من بين الفيديوهات التي قدّماها الثنائي، مقطع شهير لسوزي الأردنية بعنوان “الشك قبل الامتحان”، ظهرت فيه هنا وهي تؤدي الحركات ذاتها بطريقة مرحة، فيما قدم الثنائي أيضاً فيديو “الواد الحلو صاصا” الشهير، حيث غنّت هنا الأغنية، بينما رقص أحمد حاتم على أنغامها.

ولاقت هذه الفيديوهات تفاعلاً واسعاً عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتصدّرت قوائم المشاهدات نظراً للكيمياء الواضحة بين النجمين والعفوية التي ظهرا بها.

يُذكر أن هنا الزاهد وأحمد حاتم قد شكّلا ثنائياً فنياً ناجحاً في عدد من الأعمال السابقة، من أبرزها فيلم “قصة حب”، وفيلم “الغسالة”، ومسلسل “أنا وهي”، كما حلّ أحمد حاتم ضيف شرف في مسلسل “حلوة الدنيا سكر” الذي لعبت بطولته هنا الزاهد وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.