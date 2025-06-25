توصية بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور لافت بأزمة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، أوصت الدائرة الثالثة في هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار منعها من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها، مؤكدة أن القرار الصادر عن النقابة يُعدّ مخالفًا للدستور وضماناته المتعلقة بحرية التعبير والإبداع الفني.

وكانت النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل قد أصدرت سابقًا قرارًا بمنع هيفاء وهبي من الغناء وإلغاء تصاريحها، ما دفع الفنانة إلى التقدّم بدعوى قضائية حملت الرقم 49062 لسنة 79 قضائية، طالبت فيها بإلغاء القرار. وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 10 يوليو المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين والرد عليه.

وتزامناً مع القضية، تقدّم أحد المحامين بطلب رسمي للتدخل، دعا فيه إلى عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجنة مستقلة من وزارة الثقافة لتولي مسؤولية إدارة النقابة.

واتهمت الدعوى نقيب الموسيقيين بإصدار قرارات وُصفت بأنها تعسفية ومخالفة للدستور، مشيرة إلى أنها تنبع من توجهات متشددة لا تنسجم مع تاريخ مصر الفني، وعلى رأسها قرار منع هيفاء وهبي، بالإضافة إلى قرارات أخرى اعتبرها مقدّم الدعوى استجابة لضغوط من تيارات رجعية.

ومن المتوقع أن يشكّل القرار المرتقب في الجلسة المقبلة محطة مفصلية في تحديد مستقبل العلاقة بين النقابة وحرية الإبداع داخل الوسط الفني المصري.