أحمد الفيشاوي يكشف حلمه الأكبر بعيدًا عن التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” مقطع فيديو عبّر من خلاله عن طموحه الفني اللامحدود، حيث ظهر وهو يقف في شرفة منزله على ارتفاع شاهق وينظر إلى السماء، ثم ظهر وهو يمارس رياضة الملاكمة داخل صالة رياضية، وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: “حتى يوم مماتي سأظل ألمس السماء.”

الفيديو لاقى تفاعلاً واسعاً من المتابعين، إذ علّق البعض مطالبين الفيشاوي بالعودة إلى السينما من خلال عمل جديد، فيما ركّز آخرون على الوشوم الظاهرة على جسده، مطالبين بإزالتها، بينما تساءل البعض عن الرسالة التي أراد إيصالها من خلال الفيديو.

وكان أحمد الفيشاوي قد كشف مؤخرًا خلال استضافته في بودكاست “حوارات مع عباس”، الذي يقدمه الفنان عباس أبو الحسن، أن حلمه الأكبر ليس التمثيل كما يظن البعض، بل الإخراج السينمائي، مشيرًا إلى أنه لطالما أراد تقديم رؤيته الفنية الخاصة من خلال الإخراج، وقال: “أنا لو ماعملتش أفلام، أموت أحسن… ده حلم حياتي.”

كما تحدّث الفيشاوي عن نمط حياته في السنوات الأخيرة، موضحًا أنه يعيش في عزلة شبه تامة منذ ست سنوات، ولا يخرج من المنزل إلا للضرورة. واعتبر أن العزلة تمنحه صفاء ذهنياً يساعده على الإبداع والكتابة، قائلاً: “أنا من الناس اللي بتشتغل أحسن وهي لوحدها… الهدوء هو اللي بيخلّيني أركز.”

رسائل الفيشاوي الأخيرة تعكس رغبته العميقة في إعادة تشكيل مساره الفني من خلال الانتقال خلف الكاميرا، وبدء مرحلة جديدة يراها أكثر انسجاماً مع طموحاته.