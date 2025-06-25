مينا مسعود يدعم أطفال السرطان ويفاجئ جمهور “في عز الضهر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استغلّ النجم العالمي مينا مسعود تواجده في مصر لمتابعة أصداء فيلمه الجديد “في عز الضهر”، حيث بدأ جولته بزيارة إنسانية إلى مستشفى 57357 لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان، وحرص على دعمهم وتقديم الهدايا لهم في أجواء مليئة بالبهجة.

وشارك مينا لحظات الزيارة عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، حيث ظهر في عدد من الصور والفيديوهات وهو يلاعب الأطفال ويبتسم معهم، معلقًا: “قضيت وقتاً ممتعاً مع أطفال مستشفى 57357”.

وتابع مينا مسعود جولته بزيارة عدد من دور العرض في القاهرة، لمشاركة الجمهور عرض فيلمه الجديد “في عز الضهر”، الذي يُعد أولى بطولاته في السينما المصرية. وخلال الزيارة، فاجأ النجم العالمي الحضور داخل صالات السينما، وتبادل الحديث مع الجمهور والتقط الصور التذكارية، وسط أجواء من التفاعل والحفاوة.

وقال مينا في تصريح خلال الجولة: “ردود فعل الجمهور المصري تعني لي الكثير، وهي أغلى من أي نجاح مهني. أشعر بالامتنان لهذا الاستقبال الدافئ، وكنت حريصاً على التواجد بنفسي في دور السينما لأشارك الجمهور هذه اللحظة، خاصة بعد تأخر موعد طرح الفيلم.” وأضاف: “هذه الزيارة هي مجرد بداية، وسأقوم بجولة جديدة يومَي الخميس والجمعة المقبلين لألتقي بالجمهور وأستمع إلى آرائهم.”

ويُعرض فيلم “في عز الضهر” حالياً في دور السينما المصرية والعربية، وحقق منذ طرحه نجاحًا جماهيريًا واسعًا. الفيلم من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته إلى جانب مينا مسعود كل من: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمود حجازي، ومحمد علي رزق.