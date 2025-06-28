تايلور سويفت تغني love story بصحبة جورج كيتل وترافيس كيلسي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 11:51 مساءً - نشر بالأمس الجمعة 27 يونيو، لاعب كرة القدم الأمريكية جورج كيتل مجموعةً من الصور ومقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" واجتمع من خلاله مع النجمة تايلور سويفت وهما يؤديان أغنية "Love Story" والتي قدمتها عام 2008.

حالة من السعادة تجمع تايلور سويفت بـ ترافيس كيلسي و جورج كيتل

وجاء مقطع الفيديو الذي نشره جورج كيتل عقب أداء النجمة تايلور سويفت في جامعة "تايت إند"، وعلق على منشوره قائلاً: "لاعبو تايت إند والعديد من الأصدقاء الجدد شكراً جزيلاً لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، ولفريق تايت إند على حضورهم".

وظهرت بمقطع الفيديو النجمة تايلور سويفت وهي تُغني بصحبة جورج كيتل ثم يتم توجيه الكاميرا نحو صديق تايلور سويفت لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي والذي ظهر مبتسماً وهو يغني معهما.

وجاء مقطع الفيديو بعد أن قدمت تايلور سويفت أغنيتها الشهيرة "Shake It Off" والتي أصدرتها عام 2014 في حفل "كيلسي تايت إندز آند فريندز" والتي أُقيمت في بروكلين بول منذ أيام.

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تايلور سويفت تعيش حالة من الرومانسية مع ترافيس كيلسي

يُذكر أن النجمة تايلور سويفت شوهدت منذ أيام بصُحبة صديقها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي وهما يحضران إحدى الفعاليات في مدينة ناشفيل الأمريكية، وكان قد تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة تايلور سويفت، وهي ترقص برومانسية مع صديقها ترافيس كيلسي على نغمات إحدى أغانيها وهي "Shake It Off".

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وقد لاقى مقطع الفيديو إعجاباً وتفاعلاً كبيراً من جمهور النجمة تايلور سويفت، وجاء مقطع الفيديو المتداول لرقص الثنائي وسط تفاعل الحضور كجزء للعديد من سلسلة ظهورهما بشكل علني خلال الفترة الماضية؛ مما يؤكد علاقتهما الرومانسية والكيمياء التي تجمع بينهما، بحسب ما جاء بـ"People".



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