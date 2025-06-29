شيرين تُسدل الستار على “موازين”.. أعلى حضور جماهيري في المهرجان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ختام استثنائي لفعاليات مهرجان موازين الدولي في المغرب، أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلاً طربياً حمل الكثير من الشجن والحنين، بعد غياب لسنوات عن المهرجان، وسط حضور جماهيري غفير غصّت به جنبات المسرح.

وسجّل الحفل الذي أُقيم على منصة النهضة، أعلى نسبة حضور جماهيري في دورة هذا العام من “موازين”، بحسب تقديرات الجهة المنظمة، ما يعكس مدى الاشتياق الكبير لصوت شيرين ووهج حضورها الفني، ويؤكد مكانتها الاستثنائية لدى الجمهور المغربي والعربي.

لحظة صعود شيرين إلى المسرح كانت مفعمة بالعاطفة، حيث استقبلت الجمهور بكلمة واحدة تختصر مشاعر الاشتياق: “وحشتوني”، لتقابل بعاصفة من التصفيق والترحيب من جمهور يكنّ لها محبة خاصة، ويعتبر صوتها تجسيداً للوجدان العربي.

الحفل حمل طابعاً عائلياً دافئاً، إذ تواجدت معها ابنتاها على المسرح كما في حفلاتها الأخيرة، ما أضفى أجواء حميمية على الأمسية الفنية. وبدأت شيرين فقرتها بتقديم مجموعة من أشهر أغانيها مثل “حبيبي نساي” التي أشعلت حماس الحضور ورددوها معها بصوت واحد.

وقدّمت شيرين أيضاً باقة من أغاني الزمن الجميل، كان أبرزها رائعة “ألف ليلة وليلة” لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، في لحظة طربية نادرة عبّرت فيها عن تفاعلها العميق مع الجمهور.

وشهد الحفل توقفاً مفاجئاً حين طلبت شيرين استراحة قصيرة وغادرت المسرح، قبل أن تعود بروح متجددة لتكمل فقرتها وسط تفاعل جماهيري كبير، مقدّمةً مجموعة من أنجح أعمالها التي لطالما شكّلت جزءاً من ذاكرة جمهورها المغربي والعربي.

من أبرز مفاجآت الأمسية، أدت شيرين أغنية “ما تعتذرش” من ألحان النجم ماجد المهندس، وأكدت خلال تقديمها أنها من أحبّ الأغاني إلى قلبها، لما تحمله من مشاعر ولأنها تعاونت فيها مع فنان تعتز به كثيراً، موجّهة له تحيّة خاصة من على خشبة المسرح.