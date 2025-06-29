هالة صدقي تحتفل بتكريمها في صوفيا: فخورة بالحضور العربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”، مقطع فيديو يوثق لحظة تكريمها في عرض أزياء عالمي أقيم في العاصمة البلغارية صوفيا، في حدث جمع بين الفن والجمال والاحتفاء بالنجاحات الفنية اللافتة، وسط حضور جماهيري وإعلامي مميز.

وعلّقت هالة على الفيديو قائلة: “سعيدة جداً بوجودي وتكريمي في الحفل المقام في صوفيا، وسعيدة بحضوري عرض ديفيليه المبدع وليد عطا الله، المصمم العالمي الذي خطف الأنظار بتصاميمه المبهرة التي نالت إعجاب الحضور الأوروبي والعربي. مبروك يا وليد، أنت صورة مشرفة للمبدع العربي في عالم الأزياء، وفرحتي بنجاحك كبيرة.”

وشهد الحفل حضور عدد من الفنانين العرب والأجانب، واعتُبر بمثابة تكريم خاص لهالة صدقي عن مسيرتها الطويلة والمتميزة في مجال التمثيل، إلى جانب كونه مناسبة لتسليط الضوء على الحضور العربي المتزايد في المحافل الفنية العالمية.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور هالة، حيث انهالت التعليقات من مختلف البلدان. وكتبت متابعة مغربية: “تحية مني أنا المغربية وأفتخر للجميلة المتواضعة الفنانة القديرة هالة صدقي، ملكة الكوميديا، وصاحبة الروح الخفيفة، فنانة ذات أخلاق عالية وتحب الخير وتدعم نجاحات الآخرين.”

وأضافت متابعة أخرى: “حبيبة قلبي يا هلولة، لكِ جمهور في كل بلد يقدّرك ويحبّك، ربنا يحفظك ويحميك، إنتِ فنانة بروح ملاك.”

كما علّق أحد المتابعين: “ألف مبروك.. موهبتك تفوق كل الجوائز.”

ويُعد هذا التكريم محطة جديدة في مسيرة هالة صدقي، التي استطاعت الحفاظ على محبة الجمهور ومكانتها الرفيعة على مدى سنوات من العطاء الفني.