ملابس مذيعة كأس العالم للأندية المثيرة تستحوذ على إهتمام الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - وسط أجواء غير مستقرة تخللتها العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي أدت إلى تعليق عدد من مباريات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، خطفت الإعلامية الإيطالية ديليتا ليوتا الأنظار وأثارت تفاعل الجماهير.



وفي وقت توقفت فيه المباريات، لم تتوقف ردود الفعل على منشورات ديليتا، إذ أبدى متابعوها الذين يتجاوز عددهم 9.2 مليون على صفحتها الخاصة إعجابهم بصورها الهادئة التي شاركتها من البطولة.

ليوتا، زوجة حارس مرمى ليفربول السابق لوريس كاريوس، كانت تغطي البطولة التي تضم 64 فريقًا، وتمكنت خلال إحدى اللقطات من جذب انتباه متابعيها بغمزة عفوية للكاميرا، ما ساهم في تجاوز منشورها حاجز 100 ألف إعجاب.

ورغم الطقس المتقلب في البطولة، فإن التفاعل الإيجابي مع صور ديليتا بدا متوقعًا، خاصة بعد أيام فقط من نشرها صورة لها بإطلالة صيفية أثناء استرخائها في مسبح بميامي، مرتدية بكيني وتطفو على طائر فلامنغو وردي قابل للنفخ في تباين واضح مع مظهرها الرسمي في الاستوديو.