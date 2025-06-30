تايلور سويفت تفاجئ الجمهور بـ Love Story وتُشعل المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أجواء مليئة بالحيوية والرومانسية، شاركت النجمة العالمية تايلور سويفت لاعب كرة القدم الأمريكية جورج كيتل الغناء على المسرح، ضمن فعالية “Kelsey’s Tight Ends & Friends”، التي أُقيمت في بروكلين بول، بحضور عدد من النجوم والأصدقاء، وعلى رأسهم ترافيس كيلسي، صديق تايلور الحالي.

ونشر جورج كيتل، يوم الجمعة 27 يونيو، عبر حسابه على إنستغرام، مجموعة صور ومقطع فيديو ظهر فيه وهو يغني مع سويفت أغنيتها الشهيرة Love Story التي صدرت عام 2008. وعلّق قائلاً: “لاعبو تايت إند والعديد من الأصدقاء الجدد… شكراً لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، ولفريق تايت إند على حضورهم”.

وخلال الفيديو، ظهرت تايلور وهي تغني إلى جانب كيتل وسط تفاعل جماهيري لافت، قبل أن تنتقل الكاميرا إلى ترافيس كيلسي، الذي ظهر مبتسمًا ومندمجًا بالغناء معهما، في مشهد لاقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل.

تايلور سويفت وترافيس كيلسي.. كيمياء لا تخفى

وجاء هذا الظهور بعد أيام قليلة من تداول مقطع فيديو رومانسي لسويفت وهي ترقص مع ترافيس كيلسي على أنغام أغنيتها Shake It Off في إحدى الفعاليات بمدينة ناشفيل الأميركية. ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً بين جمهور النجمة، خاصة أنه يأتي ضمن سلسلة من الظهورات العلنية التي تجمع الثنائي في الفترة الأخيرة، ما يعكس قوة علاقتهما والتفاهم الكبير بينهما، وفقاً لما أفاد به موقع People.

وتعيش تايلور سويفت حالياً واحدة من أكثر مراحلها تألقاً، على الصعيدين الفني والعاطفي، حيث تستمر في تقديم حفلات ناجحة حول العالم، وتظهر في الوقت ذاته بإطلالات رومانسية مع ترافيس كيلسي، الذي يدعمها في محطاتها الفنية بكل وضوح.