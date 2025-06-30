صابر الرباعي يكشف موقفه من الموسم الجديد لـ The Voice

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق حفله في الدورة العشرين من مهرجان “موازين” مساء الجمعة 27 يونيو، تحدّث النجم صابر الرباعي عن تجربته السابقة في برنامج The Voice، وكشف موقفه من إمكانية عودته إلى لجنة التحكيم في الموسم الجديد من البرنامج.

وأكّد صابر أن الصورة لا تزال غير واضحة بشأن التوجه الجديد لقناة MBC، قائلاً: “إلى الآن لم تتضح الرؤية للاتجاه الجديد لقناة MBC، وإلى هذه اللحظة لم يتم أي اتصال بيننا للمشاركة.”

ورغم عدم تواصله مع إدارة البرنامج، عبّر الرباعي عن تقديره الكبير للتجربة، قائلاً: “برنامج The Voice يبقى تجربة مميزة بالنسبة لي، أخرجتني من صابر المطرب إلى صابر الإنسان، الذي يتعامل ويحكي بطبيعته في المواقف، وهذا ما اكتشفه الناس خلال البرنامج.”

وأضاف: “إذا تجددت التجربة، أنا ليس لدي أي إشكال، بل يشرفني ذلك.”

وكان صابر الرباعي قد شارك في مواسم سابقة من The Voice إلى جانب مجموعة من كبار نجوم الطرب العربي، وحققت مشاركته تفاعلًا واسعًا من الجمهور، سواء في الكواليس أو عبر الشاشات، نظراً لأسلوبه الهادئ والمقرّب من المتسابقين.