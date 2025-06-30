مايا دياب تُلهب الأجواء في تركيا: ليلة لا تُنسى مع 1500 روح جميلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب حفلًا جماهيريًا ناجحًا في ولاية هاتاي التركية، وقد شاركت جمهورها لقطات من الأجواء الصاخبة للحفل عبر حسابها الرسمي، معلّقة: “أكثر من 1500 روح جميلة، وليلة لا تُنسى! #MayaInTurkey هاتاي، طاقتكم كانت خيالية… شعرت بحبكم في كل نبضة، شكرًا على السحر”.

وقد تفاعل المتابعون مع الصور بحماس، مؤكدين على قوّة حضور مايا على المسرح وقدرتها الاستثنائية على إشعال الأجواء، إذ تميزت الليلة بالإيقاع النابض والطاقة الإيجابية التي تبادلها الجمهور مع النجمة.

يأتي هذا الحفل بعد أسبوعين فقط من إطلاقها لأغنية “حرّمت أحبك”، وهي إعادة تقديم لأحد أبرز كلاسيكيات الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، والتي طرحتها مايا بأسلوبها العصري المميز، بالتعاون مع الموزّع الموسيقي هادي شرارة.

وقد حصدت الأغنية تفاعلًا واسعًا، لا سيّما أنها أتت ضمن أول تعاون رسمي لمايا دياب مع شركة Universal Music MENA في مجال التوزيع، فيما تتولى شركة “مزيكا” إدارة حقوق النشر. وتم تصوير الكليب تحت إدارة المخرج رجا نعمة، وظهرت فيه مايا بعدد من الإطلالات الجريئة التي عكست أسلوبها المتفرّد.

ومرة جديدة، تؤكّد مايا دياب أنها فنانة تعرف كيف تُحدث الفرق، سواء من خلال خياراتها الغنائية الجريئة، أو من خلال حفلاتها التي تتحوّل إلى لحظات استثنائية لا تُنسى.