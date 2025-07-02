ضريبة البعد‬.. روتانا تعلن موعد طرح ألبوم أصالة الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:54 مساءً - أعلنت شركة روتانا للموسيقى والصوتيات عبر الحساب الرسمي بإنستغرام عن موعد طرح ألبوم الفنانة أصالة الجديد "ضريبة البعد" حيث سيتم إصداره غدًا الخميس 3 يوليو.

موعد طرح ألبوم "ضريبة البعد"

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تفاصيل تعاونات أصالة في ألبومها الجديد

صالة تختبر ألبومها الجديد في حفلها بالكويت

أصالة في مهرجان جرش 2025

وتستعد الفنانة أصالة لحفلها القادم بالدورة الـ 39 لمهرجان جرش للثقافة والفنون والتي تنطلق فعالياتها يوم 23 يوليو الجاري وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وتحمل هذا العام شعار"هنا الأردن.. ومجده مستمر".

حيث نشرت "روتانا" صورة بها الملصق الدعائي للألبوم موضحة بموعد إصداره وأرفقت تعليق جاء كالتالي: "بتوقیت ساعة بلدك.. ‏غدًا.. موعد صدور ألبوم ايقونة الشرق أصالة‬. ضريبة البعد".وتتعاونفي هذا الألبوم مع العديد من الكتاب والملحنين والموزعين المميزون في الوطن العربي حيث تأتي أغنية "مش وحشة" من كلمات محمود كلازا وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مصطفى، أغنية "أحبك أكرهك" من كلمات ناصر الجيل وألحان محمود الخيامي وتوزيع محمد مصطفى، أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى ألحان مدين توزيع أمين نبيل، أغنية "كل التفاصيل" من كلمات محمد شافعي ألحان علي أباظة وتوزيع خالد عز، أغنية "أيها المواطن" من كلمات وألحان محمد الشرنوبي وتوزيع تيم، أغنية "المال السايب" من كلمات عليم ألحان إسلام رفعت وتوزيع يوسف حسين، أغنية "أنا هنساك" كلمات أحمد المالكي وألحان محمد عبد الحميد وتوزيع هشام البنا، أغنية "عندي اكتفاء" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع إيهاب كلوبيكس، أغنية "العنب الساقع" من كلمات إسلام الجريني وألحان وتوزيع جابر جمال، أغنية "كلام فارغ" من كلمات منة القيعي وألحان تامر عاشور وتوزيع فهد.يمكنك قراءة.. لماذا لم يلحن تامر عاشور لأصالة لمدة 14 عاماً.. الفنان يجيب!في شهر يونيو الماضي ، أشرفت ونظمت مجموعة روتانا للموسيقى حفلاً غنائياً للفنانة أصالة في الكويت وقامت أصالة نصري باختبار نجاح ألبومها الجديد قبل موعد صدوره، حيث قدمت لأول مرة على المسرح في حفل لها أغنيتها "كلام فارغ" من ألبومها القادم، ولمست تفاعلاً كبيراً وتفاجأت كيف أن الجمهور حافظ لكلماتها ويرددها معها وشوقتهم لأغانيها القادمة.

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