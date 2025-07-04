زينة تتحرك قانونياً لحماية طفليها: بلاغ وتصعيد وتعويض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطوّر جديد لأزمة الهجوم على نجلي الفنانة زينة، تقدّمت النجمة المصرية ببلاغ رسمي إلى النائب العام، بصفتها الوصية الشرعية على طفليها القاصرين، زين الدين وعز الدين أحمد عز، مطالبةً باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بعد تعرّض طفليها لهجوم عنيف من كلب شرس، ما أسفر عن إصابات جسدية ونفسية.

وجاء في البلاغ، المُقيّد برقم 2282 لسنة 2025 إداري الشيخ زايد ثان، أن الواقعة تعود إلى يوم 25 أيار (مايو) الماضي، حين كان الطفلان يلعبان داخل ملعب كرة قدم خماسي بأحد الكمبوندات السكنية في مدينة الشيخ زايد، قبل أن يفاجآ بكلب هائج يهاجمهما بشكل مفاجئ، متسبباً في إصابتهما إصابات موثّقة بالتقارير الطبية، إلى جانب أضرار نفسية شديدة.

وفي إطار التصعيد القانوني، كشف المستشار عاصم قنديل، محامي زينة، أنه في الأول من تموز (يوليو) الجاري، تقدّم بطلبين إلى النيابة المختصة: الأول لإقامة دعوى مدنية للمطالبة بتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلته وطفليها، والثاني للحصول على صورة رسمية من أوراق القضية والمستندات المرفقة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتُعد هذه الخطوة تصعيداً مباشراً في القضية التي أثارت تعاطفاً واسعاً، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات صارمة للحد من حوادث الكلاب الشرسة داخل المجمعات السكنية.